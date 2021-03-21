Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта

21.03.2021 13:00

ОВЕН

Родившимся в марте удастся во всеуслышание заявить о себе. Овны первой декады апреля, если не позволят лени одолеть их, смогут рассчитывать на отдельные приличные результаты. А вот Овны второй декады апреля в начале недели, находясь в плохом расположении духа, могут повздорить с кем-то из-за ерунды, в том числе и с теми, в ком совсем недавно не чаяли души.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

На этой неделе у рожденных до 10 мая ритм жизни замедлится, что немного расслабит и отвлечет как от забот, так и от дел. Зато все эти семь дней потешат Тельцов второй декады мая успехами на работе. Не бойтесь замахнуться на что-либо более значительное: вы не только со всем справитесь, но и расширите профессиональные горизонты и заработаете очки к своему авторитету. Близкие люди тоже не останутся в стороне: общение с ними обрушит на вас лавину положительных эмоций.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Июньским Близнецам в эти дни нечто непредвиденное может перепутать планы. Главное при этом — сохранять спокойствие. Либо обращайтесь к людям, которые помогут, поддержат или утешат. У Близнецов мая неделя сложится неплохо, если сократить контакты с некоторыми «потенциальными раздражителями». Что касается карьеры, то тут предпочтение отдайте добросовестной работе, а не погоне за лаврами. И почаще переключайтесь на занятия для души.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Начало и окончание недели у июньских Раков не обойдется без серьезных проблем на работе и повышенных тонов в общении с близкими. Но в остальные дни вы с полной самоотдачей сосредоточитесь на делах. Родившиеся в июле, собрав воедино дисциплину и желание преуспеть, покажут себя с самой лучшей стороны. Вы легко доведете до успешного завершения многие свои замыслы. Хотя у Раков второй декады июля в середине недели пустые выяснения отношений с коллегами, друзьями или домашними могут привести к эмоциональному спаду.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ЛЕВ

Родившиеся в июле играя справятся с любой работой. Вы с пользой пообщаетесь с окружающими — все получится именно так, как задумаете! У Львов первой декады августа в середине недели и в активности недостатка не будет, и в контактах мир да любовь. А вот понедельник и воскресенье больше подходят для отдыха и уединения. К сожалению, у Львов второй декады августа возможны ссоры с близкими и проблемы в делах карьеры. Постарайтесь не перечить начальству и не вступать в полемику с домашними.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

Девам августа в эти дни следует сосредоточиться на важных делах — все решится успешно! Общение доставит выгоду и немалое удовольствие. У Дев первой декады сентября неделя непростая. Но учтите — подсознательное ожидание худшего может действительно притянуть к вам негатив. У остальных Дев до пятницы не исключены неприятности на службе и ссоры с близкими. Выходные получше — особенно если вы удержитесь от желания надавить на домашних.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Тех из вас, кто родился в сентябре, не обойдут стороной стрессовые ситуации. Могут возникнуть серьезные служебные проблемы. Дома тоже придется потратить силы и нервы, да и со здоровьем возможны неприятности. У Весов октября неделя сложится получше, в особенности если не проявлять излишнюю доверчивость и не идти на поводу у некоторых своих идей — они могут увести далеко от реальности.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



СКОРПИОН

Ноябрьских Скорпионов порадуют успехи на работе и приятное общение с ближайшим окружением. Родившихся в октябре, напротив, может огорчить или озадачить критика вашего окружения. Вы к людям со всей душой, а они этого не ценят! Однако вы заблуждаетесь относительно своей доброжелательности — в ваших словах тоже будет немало замечаний. Тем не менее не рекомендуется бросать начатые дела, учитывая, что к этому вас начнет подталкивать собственная лень.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Ноябрьские Стрельцы в эти дни будут инициативными, контактными и подвижными, что крайне благоприятно скажется на делах и отношениях. Положительные эмоции дадут такую подпитку, что вы вообще способны будете свернуть горы! Стрельцы декабря, напротив, не будут гореть желанием работать. Постарайтесь хотя бы, чтобы это не очень бросалось в глаза окружающим. И не говорите ничего лишнего, чтобы не нажить врагов.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря в эти дни не обойдутся без выяснения отношений в семье либо совершат поступок, о котором потом пожалеют. Родившихся в первой декаде января ждут успехи и согласие с близкими. Остальным Козерогам нелегко будет оставаться спокойными и рассудительными, поскольку обстановка начнет резко меняться то «от плюса к минусу», то наоборот. Постарайтесь все же сдерживать раздражение.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев января и второй декады февраля в эти дни есть шанс убедить начальство, что вы заслуживаете большего. Да и близких не разочаруете — им с вами так легко можно будет обо всем договориться! У Водолеев первой декады февраля в середине недели, напротив, над домом соберутся тучи. Главная задача — своевременно сглаживать острые углы, а для этого надо где-то проявить терпение, где-то настойчивость, а где-то стать «мягкими и пушистыми».

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



РЫБЫ

У Рыб марта в эти дни возможны не очень приятные повороты судьбы. Какое-то событие одним махом опустит с небес на землю. Но вы предупреждены, поэтому заблаговременно «подстелите соломку». Родившиеся в феврале будут на лету схватывать любую информацию и сделают правильные выводы из услышанного. Вы без труда найдете нужные слова для убеждения самых упрямых и капризных людей из своего окружения. Вот только в пятницу настроение будет совсем нерабочим. Зато поговорить — это всегда пожалуйста.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.

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