Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля

28.03.2021 15:00

ОВЕН

У родившихся в марте в эти дни получится укрепить репутацию и благоприятно повлиять на домашних. Для Овнов середины знака желательно будет переключиться на работу — возможны перемены. Те, кто родился во второй декаде апреля, в понедельник могут не сойтись во взглядах с кем-то из своего окружения. Ищите в людях положительные черты, и тогда оставшиеся дни наполнятся пониманием и радостными моментами.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Рожденным до 10 мая изрядно могут осложнить жизнь разногласия с окружающими. Чтобы избежать последствий вполне реального конфликта, постарайтесь держать в узде свои эмоции. Учитывайте и то, что здоровье в эти дни станет уязвимым к любому стрессу. Зато у Тельцов второй декады мая есть шанс преуспеть в карьере и любви. Чтобы сполна насладиться успехами, щедро делитесь с людьми своими знаниями, профессионализмом и хорошим настроением!

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов мая и первой декады июня это неплохой период для новых начинаний и дел, требующих творческого подхода. Доверительное общение с близкими поможет вам быстро прийти к взаимовыгодным соглашениям. А вот остальным Близнецам следует отказаться от участия в излишне ответственных или сложных делах и разговорах. Может произойти сбой. Да и здоровью стрессы и перегрузки сейчас вредны.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



РАК

Для июльских Раков это удачная неделя по многим направлениям, главное — почаще проявлять инициативу и энтузиазм на работе и в личной жизни. Ну а дальше как по цепочке: успехи на карьерном поприще воодушевят вас на трудовые подвиги и стремление достигнуть полного взаимопонимания с коллегами и начальством, а гармоничные и доверительные контакты с близкими и друзьями дадут огромный заряд энергии и позитива. Для рожденных в июне эти дни не столь выдающиеся, но все же при желании можно достичь многого.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.





ЛЕВ

Львы июля и первой декады августа в эти дни будут активны, собранны и жизнерадостны. Это станет притягивать к вам всеобщее внимание и поможет добиться успеха во многих сферах жизни. Кто-то вплотную приблизится к своей мечте, либо, наоборот, появятся новые жизненные перспективы и заманчивые предложения, которые заставят вас по-иному взглянуть на свои способности и таланты. Остальным Львам эти дни могут принести дополнительные перегрузки и сбои. Постарайтесь отложить важные дела хотя бы до следующей недели.

Благоприятные дни — четверг, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

У сентябрьских Дев многое в эти дни пойдет не по плану. Чтобы уменьшить возможный ущерб, своевременно меняйте приоритеты и удерживайте себя от дискуссий. У Дев августа дела и личные отношения станут развиваться по более благоприятному сценарию. Вы будете открыты к контактам и новым знакомствам, и у вас есть неплохие шансы встретить людей, общение с которыми принесет немало пользы. Осталось не пустить на самотек трудолюбие и хорошее настроение.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

Сентябрьским Весам в эти дни вряд ли удастся обойтись без разбора полетов с окружением, что внесет хаос и напряжение в дела и отношения. Смотрите на мир проще. У Весов же октября до воскресенья и в делах будет наблюдаться прогресс, и в отношениях установится теплая погода. Увы, но потом ваши планы и задумки начнут рассыпаться как карточный домик, особенно много негатива нависнет над семейными отношениями.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



СКОРПИОН

У Скорпионов октября и первой декады ноября обстоятельства станут складываться так, что ссоры и разногласия способны будут не на шутку вывести из себя. Будьте терпимы и мудры. Остальным Скорпионам представятся шансы проявить себя на работе. Ваш профессионализм и усердие не останутся незамеченными. Порадует согласие с близкими, они станут на редкость покладистыми и уступчивыми. Да и вы сумеете произвести на кого надо очень хорошее впечатление.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов ноября и первой декады декабря неделя пройдет довольно продуктивно. Да и на отношения с людьми жаловаться не придется. Тем, кто родился во второй декаде декабря, рассчитывать на какие-то успехи вряд ли придется. Напротив, возможен неожиданный поворот событий, который заставит вас поволноваться или рассердиться. Старайтесь добросовестно относиться к работе и воздержитесь от придирок.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

В эти дни нередкими будут крайне благоприятные для вас стечения обстоятельств: вам представится шанс не только ярко проявить себя, но и выяснить пределы своих возможностей. Что касается дел сердечных, отношения с близкими приблизятся к идеалу. Вы же хотите мира, любви и спокойствия? Сейчас создать все это в ваших силах! А еще в вашей жизни может появиться совершенно новый персонаж…

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Хорошо, если февральских Водолеев полностью поглотят дела: возможно долгожданное продвижение в карьере. Кому-то из вас и в личной жизни нетрудно будет создать атмосферу симпатии и любви. Водолеям января следует удерживать себя от желания выяснить отношения. Прийти к общему знаменателю, скорее всего, не удастся, зато еще больше расшатать отношения получится великолепно. Кстати, во вторник вас могут сильно подвести близкие и друзья, поэтому слепо им не доверяйте и не рассчитывайте на их помощь и поддержку.

Благоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



РЫБЫ

У Рыб первой декады марта в эти дни может наблюдаться удивительная несобранность и хаотичность мыслей. Постарайтесь не решать важных вопросов, а в контактах с людьми попридержите свое мнение: вы можете сказать то, что вас не украсит. А вот остальным Рыбам, напротив, уготован головокружительный успех. На вас волной нахлынут выгодные предложения, полезные знакомства и ценная информация. Ваша задача — суметь до капельки исчерпать удачу. Для этого будьте активны и легки на подъем!

Благоприятные дни — вторник, среда, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.

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