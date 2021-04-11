Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля

11.04.2021 17:00

ОВЕН

На этой неделе вы полной грудью вдохнете пьянящий весенний воздух, отчего незамедлительно почувствуете прилив сил и энергии. Но ваша задача не только упиваться радостями жизни, которые посыплются на вас как из рога изобилия, но и использовать любую возможность заявить о себе. Ищите новые цели или новые пути для старых задумок.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ТЕЛЕЦ

Для Тельцов второй декады мая это стабильная и благоприятная неделя. Она принесет вам душевный и физический подъем. Везде вы окажетесь на высоте и будете не прочь взвалить на себя не только дополнительную работу, но и новое романтическое приключение. Но кое-кого из родившихся до 10 мая могут зажать в железные тиски служебные проблемы. Остерегайтесь конфликтов на работе, не спешите в ущерб отношениям доказывать свою правоту.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Неделя благоприятная. Вас потянет к людям, и общение с близкими и друзьями обеспечит изрядной порцией оптимизма. Вы обнаружите, как это здорово — говорить ни о чем и обо всем, делиться планами на будущее, пусть даже большая часть из них никогда не реализуется. Особенно ярко пройдет эта неделя у июньских Близнецов. Родившиеся в мае предпочтут более сдержанное проявление эмоций, а в контактах станут руководствоваться логикой.

Благоприятные дни — четверг — суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Для многих Раков эта неделя весьма благоприятна для карьеры. Да и в личной жизни тоже можно преуспеть. Но вы не должны давать себе никаких поблажек. Направьте все силы на реализацию действий по укреплению собственного авторитета и дома, и на работе. И даже если ваши предложения, советы или рекомендации не будут встречены аплодисментами, все равно упорно идите к цели. Но такой план действий не подходит для родившихся во второй декаде июля. Ваша деловая активность будет находиться на низком уровне, и подчас делам станут мешать личные проблемы.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ЛЕВ

Для рожденных во второй декаде августа на этот период придется пик мудрости и удачи. Поэтому используйте эти дни для карьеры, учебы и воспитания. Это лучшее время, чтобы либо загладить прошлые ошибки, либо подготовиться к возможным трудностям следующей недели. Остальные Львы в эти дни могут испытывать дискомфорт, а повышенные затраты сил и средств сведут настроение к минимуму. Поэтому постарайтесь найти занятие, лучше хобби, которое компенсирует негативные эмоции.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ДЕВА

Вы станете более прозорливыми и сосредоточенными, а многие обстоятельства начнут явно вам подыгрывать. Например, можно будет попытаться возобновить отношения со старыми партнерами или с теми родственниками, с кем вы в свое время разошлись во взглядах. И если в эти дни ваши пути пересекутся, то непременно что-то надо предпринять. Но если вы родились во второй декаде сентября, сделать это будет сложнее, а результат окажется не тот, на который вы рассчитывали.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

Для Весов первой декады октября эта неделя благоприятная, если не считать, что она будет состоять не только из успешных решений собственных проблем, но и чужих, которые усердно начнет подбрасывать окружение. А вот у Весов сентября и второй декады октября неделя сложная. Но зато, рассчитавшись с причитающимися вам трудностями, вы наконец-то сбросите с себя определенный груз забот и проблем.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



СКОРПИОН

Неделя неоднозначная. Родившимся во второй декаде ноября желательно посвятить ее установлению солнечной погоды в доме. Сейчас у вас есть возможность загладить свою вину, подкорректировать семейные или любовные отношения. Но у остальных Скорпионов проблем может оказаться невпроворот. Возможно, вы будете неудовлетворены своим окружением, но лучше не пытаться выяснять отношения — вы не добьетесь ни покорности, ни помощи.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СТРЕЛЕЦ

Благоприятная неделя. К хорошему настроению и удачно протекающим делам добавятся не менее приятные встречи. Да и любовные отношения вскружат голову. Не исключено, что тот, на кого вы раньше не обращали внимания, вдруг покажется вам привлекательным. Либо, напротив, это вы станете притягивать к себе взгляды противоположного пола. Весьма благоприятно также общение с детьми.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



КОЗЕРОГ

Козероги декабря и первой декады января активны и полны сил, ни о какой усталости не может быть и речи. А если вы валитесь с ног, значит, просто застоялись на одном месте, страдаете от бездействия или заняты совсем не тем. Пока есть возможность, принимайтесь с энтузиазмом добиваться своей цели. Родившимся во второй декаде января некогда будет заняться собой и своими планами. Окружающие станут подкидывать вам лишнюю работу, словно проверяя вас на прочность.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Очень благоприятная неделя для Водолеев, родившихся во второй декаде февраля. Сейчас наступили дни, когда вы сможете сочетать желания и возможности. Благодаря готовности оказать помощь окружающим, общительности и умению просчитать и понять лучшие ходы для достижения цели вы будете способны преуспеть почти во всем. Но Водолеям января и первой декады февраля, к сожалению, фортуна пока не улыбнется.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

Сейчас февральские Рыбы легко смогут добиться желаемого, действуя в обход, применив хитроумный маневр или используя своих тайных сторонников. Направьте все силы в сторону повышения материального благополучия — именно эта сфера вашей жизни будет наиболее подвержена успеху на этой неделе. Но вот у Рыб марта именно финансы не лучшим образом повлияют на эмоциональное состояние. Вы начнете близко к сердцу принимать их отсутствие или нехватку.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.

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