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Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая
ОВЕН
Для большинства Овнов вся эта неделя — время благоприятное и ответственное. Так что начало мая посвятите не только задушевным контактам, но и поиску нужных связей, которые помогли бы вам крепче стать на ноги. Только в начале недели с теми, кто родился в марте, излишняя доверчивость или недальновидность способны сыграть злую шутку — привести к растратам или поставить под сомнение прежние достижения.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов первой декады мая неделя интересная, хотя и не очень-то яркая, несмотря на отмечаемые дни рождения. Подойдите ответственно к этому периоду, так как события этих дней могут подсказать, как поступать в предстоящие 12 месяцев. А так как вы будете заняты своими собственными переживаниями, то настроение не будет располагать к тому, чтобы уделять излишнее внимание близким. Отчасти это и верно — пришла пора и о себе подумать. Остальные Тельцы найдут время для всех и для всего и будут этим весьма довольны.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта первая майская неделя, скорее всего, пройдет для рожденных до 12 июня по-весеннему беззаботно. Тут возможны и признания в любви, и приятное душевное общение с родственниками, и дружеские контакты с друзьями. Но для Близнецов конца знака это ответственное время для карьеры. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы продержаться на плаву или подготовить почву для будущих побед. А они не за горами.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
Первые дни мая окунут июльских Раков в период удачи и благополучия. Сначала вас порадуют дружеские и семейные отношения и неожиданно сбывшиеся мечты. Ну а потом обнаружите, что разум и чувства находятся в таком согласии, что делаете вы только то, что получается блестяще и доставляет вам истинное удовольствие. Вот только родившимся в июне эта неделя все же подпортит настроение. Причем неприятность может прийти оттуда, откуда вы меньше всего ее ждете.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ЛЕВ
В эти дни августовские Львы могут ощутить некоторую дисгармонию в отношениях с людьми. То они будут вас раздражать, то вы слишком прямолинейно начнете выступать или что-либо требовать, и тогда злиться станут они. И, разумеется, ни к чему хорошему это не приведет. А вот у родившихся в июле со вторника наступит благоприятное и ответственное время, и ни о чем другом, кроме карьеры, вы не должны и не имеете права думать. Готовьтесь к приятным переменам.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
У родившихся в сентябре первая неделя мая пройдет на волне понимания и любви. Вам захочется побаловать своих близких не только вниманием, но и приятными сюрпризами и подарками. К тому же это еще и ответственный период. Как только появится лишняя минутка, начинайте строить планы. Похоже, что хотя бы половину из них скоро удастся осуществить. У августовских Дев дни не столь яркие, а во второй половине недели вообще возможны перегрузки и расстройства из-за невозможности получить желаемое.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
Для октябрьских Весов эта неделя благоприятная. Ваше пробудившееся умение гипнотического влияния на людей можно будет опробовать на двух фронтах — и в деловой жизни, и в личной. Результаты вам понравятся. Но родившиеся в сентябре в эти дни должны избегать споров и дискуссий: в отношениях с людьми может преобладать негатив. И вряд ли вас утешит то, что в проигрыше останется и другая сторона.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.
СКОРПИОН
На этой неделе ноябрьским Скорпионам не помешало бы немного расслабиться. Вы просто обязаны не взваливать на себя дополнительные обязательства и позволять себе почаще отдыхать. В конце недели желательно поберечься от возможных осложнений в плане отношений с близкими и в плане ухудшения здоровья. Тем более что все это вам под силу. Пока. Рожденных в октябре эта неделя порадует благоприятным стечением обстоятельств и майским настроением.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя подарит декабрьским Стрельцам хорошее настроение от общения. Полное взаимопонимание и никаких претензий друг к другу — ну что еще надо? Да и с выполнением рабочих планов дела будут обстоять очень даже неплохо. Поэтому постарайтесь провести эти дни активно и сумейте совместить полезное с приятным. Только у родившихся в ноябре со вторника могут появиться проблемы и нестыковки.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.
КОЗЕРОГ
Если в апреле январские Козероги не смогли реализовать задуманное, то в мае можно будет наверстать упущенное. Причем с лихвой. Например, эта неделя будет наполнена душевным спокойствием, приподнятым настроением и любовью ко всему живому. Это весьма удачное время и для работы, и для любви. Родившиеся же в декабре с понедельника периодически то и дело будут натыкаться на непонимание или критику. И с кем бы вы думали? С самыми близкими.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев января это благоприятное время. Подобие семейной идиллии благотворно скажется не только на ваших отношениях с близкими, но и на работе. Даже не очень-то огорчит тот факт, что за последнее время изрядно похудел ваш кошелек — чего не сделаешь ради своих любимых! А вот у родившихся в феврале в эти дни могут портиться семейные отношения, а результат воспитательных мероприятий натолкнет на мысль о полном отсутствии педагогического таланта.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
РЫБЫ
Для рожденных в марте эта неделя светла и приятна. Вы не задумываясь одарите близких людей любовью и заботой, и сделаете все это от чистого сердца. Окружающие также щедро поделятся с вами своим вниманием. К тому же это весьма благоприятное время и для получения нужной информации. Только февральским Рыбам с четверга желательно вести более размеренную жизнь, так как в конце недели вы можете столкнуться с непониманием как результатом ваших поспешных действий и неразборчивых отношений.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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