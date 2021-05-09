Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая

09.05.2021 16:00

ОВЕН

Благоприятная неделя. Если вы в этот период серьезно отнесетесь к упрочению партнерских отношений, то наверняка сумеете поднять их на небывалую высоту. Пребывая в хорошем настроении, вы, возможно, станете идеализировать своих любимых. Скорее всего, они действительно не разочаруют. А кто-то из окружающих захочет поделиться с вами самыми сокровенными секретами.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — воскресенье.



ТЕЛЕЦ

Неделя неоднозначная. Более благоприятно она сложится у родившихся в апреле и во второй декаде мая. Одни из вас действительно сумеют преуспеть, а другие не добьются особо ярких успехов, так как потратят время на контакты или работу, результатов от которой пока не видно. А вот у родившихся в середине знака не сложатся партнерские отношения, и тогда с обеих сторон прозвучат обвинительные слова. О них впоследствии придется пожалеть.

Благоприятные дни — суббота.

Неблагоприятные дни — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов мая и первой декады июня наступит очень успешный период. Проявленное усердие и ранее накопленный опыт дадут о себе знать, и во многих сферах жизни вы будете блистать. У родившихся в конце знака неделя более прозаична и непредсказуема: то вы будете всецело зависеть от мнения других, то начнете всячески сопротивляться даже незначительным посягательствам на вашу жизнь, причем станете отбиваться даже от тех, кто вас любит и желает только добра.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — пятница.



РАК

Наверняка в эти дни вы привлечете к себе пристальное внимание окружающих. И даже близкие, знающие ваш облик, поведение и характер, с восторгом и удивлением заметят произошедшие приятные перемены. Так держать! Но родившихся в первой декаде июля в середине недели могут подстерегать мелкие ошибки и недоразумения, в том числе и из-за того, что вы, не соразмерив свои возможности, взвалите на плечи непосильные обязательства. Будьте благоразумны, и тогда к концу недели результат вас порадует.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

У августовских Львов будет доминировать плохое настроение. Для кого-то из вас оно станет на этот период постоянным спутником. Но следует учесть, что многое в ваших руках. К тому же чем ближе к началу августа вы родились, тем ярче станет светить вам солнце, и, словно теплым весенним дождем, смоются все невзгоды и недоразумения. И вы примкнете к рожденным в июле и окажетесь в группе счастливчиков этой недели, когда все получается и все вами довольны.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — вторник.



ДЕВА

У августовских Дев с понедельника не исключены небольшие стычки и разбирательства, которые произойдут по поводу и без повода. Старайтесь минимизировать последствия, так как до конца недели вы будете вынуждены находиться в состоянии напряжения. Для родившихся в сентябре на этой неделе наступит ответственный период в плане карьеры и улучшения материального положения. Приложите максимум усилий, чтобы не выглядеть серой посредственностью.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник.



ВЕСЫ

Благоприятная неделя. Все ваши действия будут настолько продуманными и верными, что немногие смогут устоять перед вами, не поддавшись желанию безоговорочно с вами согласиться или безропотно вам уступить. Такую ситуацию непременно надо бы использовать на поприще любви, воспитания или карьеры. Но родившиеся после 14 октября в воскресенье не переусердствуйте, стремясь силой навязать свое мнение или что-либо у кого-то требуя.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — воскресенье.



СКОРПИОН

В эти дни на первый план выйдут парт­нерские отношения. Вам то и дело придется что-то выяснять и в чем-то разбираться, и вы ни на минуту не останетесь одни. Время от времени любые отношения переживают сложные периоды, к которым надо относиться ответственно. Так вот, от вашего поведения в первой половине недели зависит, как в дальнейшем станут развиваться события. Желательно не выставлять напоказ чувства и эмоции, которые вас не украсят.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СТРЕЛЕЦ

У многих из вас эта неделя будет посвящена трудам насущным. Причем обязанности все прежние. С одной стороны, они вам хорошо знакомы и с ними отлично справляетесь, но, с другой стороны, — до чего же все это надоело! Куда бы вы ни пришли, к кому бы ни заглянули, вам и там найдется работа. Возможно, обстоятельства заставят потрудиться или окружающие напомнят о выполнении долга. Старайтесь разумно распределять силы.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



КОЗЕРОГ

Эти дни подарят вам сердечность окружающих и собственное миролюбие. Вы даже будете готовы зарыть топор раздора с тем человеком, кто этого явно не заслуживает. В делах карьеры на вас может снизойти такое вдохновение, что вы наповал сразите начальство своими идеями. У родившихся в декабре и в первой декаде января в конце недели могут не очень удачно складываться отношения с родными и домашними.

Благоприятные дни — вторник.

Неблагоприятные дни — суббота.



ВОДОЛЕЙ

Это хорошая неделя для родившихся в январе, ведь полное согласие между домом и работой бывает не так часто. А тут — на тебе. Дома исключительно все ангелы — сговорчивые, уступчивые, помогут беспрекословно — только позови. И на работе с коллегами произойдет то же самое. Но те, чьи дни рождения приходятся на февраль, держите на привязи собственное воображение, иначе вы начнете волноваться гораздо больше, чем этого заслуживает та или иная ситуация.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



РЫБЫ

Все будет складываться очень даже неплохо у родившихся в марте. Вы сможете преуспеть в делах. Но особенно царствовать будет ваше красноречие, и вы сумеете кого угодно убедить, что поступать надо так, как советуете вы, а не так, как рекомендуют другие или думает сам человек. Февральским же Рыбам в первой половине недели стоит прислушаться к своему самочувствию. И если вы валитесь с ног или, напротив, пребываете в суетливой изматывающей активности, то знайте, что вам срочно следует остановиться и исправить положение.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда.

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