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Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая
ОВЕН
Для вас эта неделя благоприятное и ответственное время. Вы просто обязаны позаботиться о материальном благополучии своего семейства. Или себя лично. Появятся выгодные варианты утолстить ваш кошелек. Другое дело — воспользуетесь вы этим или нет, поскольку высока вероятность, что вас увлечет иное занятие. В этот период могут произойти захватывающие встречи и романтические знакомства. Но лучше, если они пока будут вашей маленькой тайной.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — суббота.
ТЕЛЕЦ
Насколько эта неделя для Тельцов апреля и второй декады мая благоприятна, настолько же и ответственна. Поэтому все должно быть распланировано до минуты. Какие там у вас имеются проблемы? Выяснить отношения? Пробиться к заветной должности? Влюбить в себя? Не вопрос! Вам все по плечу. А вот родившимся в первой декаде мая следует вести себя осторожно. Любая ваша беспечность может обернуться потерями, переживаниями или расходами.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов мая и особенно рожденных во второй декаде июня это неоднозначная и эмоциональная неделя. Вы полностью окажетесь во власти своих чувств и даже можете пасть жертвой чрезмерной подозрительности, ревности или любви. Чтобы обезопасить себя, поменьше прислушивайтесь к речам окружающих. Зато у родившихся в первой декаде июня эта неделя сложится просто замечательно и вы будете всем довольны.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — среда.
РАК
У многих представителей вашего знака эта неделя пройдет очень активно и принесет, как говорится, успех в труде и в личной жизни. Если вы не обременены учебой или карьерой и свободны от брачных уз, то приятно и полезно провести время или завести новое знакомство сумеете без проблем. Но Ракам, родившимся в первой декаде июля, к концу недели следует все же умерить свой пыл. Не пытайтесь быть в двух местах одновременно, иначе вам придется разрываться на части и все равно избежать критики и претензий со всех сторон не удастся.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
ЛЕВ
Покажите себя специалистом в своей профессии. Шансы оказаться в кресле повыше настолько велики, что только патологическая лень может заставить вас не воспользоваться обстоятельствами. Хотя родившимся в первой декаде августа лучше все же уйти в тень, так как активность в середине недели не пойдет вам на пользу: возможны промахи и ошибки. К тому же вас начнут раздражать чья-то медлительность или инициатива, просьба о помощи или новые обязанности.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ДЕВА
Удачная неделя для Дев сентября и особенно для рожденных в первой декаде. Имеет смысл высвободить на поверхность не только свои старые задумки, но и зародить что-нибудь новенькое и нестандартное. Жалко не использовать шанс, который не так часто возникает в вашей жизни. Но если вы родились в августе, то в эти дни вам придется быть начеку — обстоятельства будут чаще всего не на вашей стороне.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — четверг.
ВЕСЫ
Очень благоприятная неделя. Жаловаться на нехватку сил и энергии вы просто не имеете права. Так что взвалите на этот период выполнение всех своих планов. Зеленая улица вам обеспечена в любом направлении. Но родившиеся в сентябре, в самом начале недели, чтобы не оплошать в дальнейшем, должны контролировать свои эмоции, тем более в большинстве случаев вам они станут подвластны.
Благоприятные дни — вторник, среда, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
СКОРПИОН
Спокойная и размеренная неделя у рожденных в октябре и более активная для ноябрьских Скорпионов. Правда, со стороны может показаться, что вы занимаете пассивную позицию и всего-навсего по инерции делаете то, что требуется выполнить здесь и сейчас, не проявляя при этом никакого интереса. Но на самом деле вы будете целенаправленно и незаметно для других пробиваться к вершине, выравнивать отношения, входить в доверие к нужным людям или, напротив, безболезненно рвать и освобождаться от надоевших связей.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
СТРЕЛЕЦ
У декабрьских Стрельцов, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, пришло время перейти к более решительным действиям как на личном, так и на профессиональном поприще. Ваша активность в эти дни неплохо отразится в будущем не только на вашей репутации, но и на здоровье, ведь движение — это жизнь, так что не отлынивайте, когда козыри идут в руки. У рожденных в ноябре в эти дни снижены и активность, и удача, поэтому стоит переждать это время, а действовать начать позже.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — среда — пятница.
КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для большинства Козерогов. Вы даже можете очутиться на вершине славы. Правда, не исключено, что у подножия этой горы могут оказаться только ваши самые близкие, но зато с каким восхищением и обожанием станут они взирать на своего кумира! Вот только в субботу родившиеся в первой декаде января должны помнить, что нервные клетки не восстанавливаются, как, впрочем, и некоторые отношения, если их старательно расшатать.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
ВОДОЛЕЙ
Неделя неоднозначная. То все хорошо, то вдруг близкие станут выводить вас из себя и вам потребуется неимоверная выдержка, чтобы не сорваться. Хотя не всем это удастся. А может, все наоборот? Это вы не дадите спокойно жить своим близким из-за придирок, ревности, усталости и просто плохого характера. Но все это в меньшей степени коснется родившихся в середине знака — эта неделя вам понравится!
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
РЫБЫ
Многих из вас эта неделя опустит с небес на землю и вооружит командным голосом для наведения порядка и в ваших отношениях с близкими, и в собственном внутреннем мире. Причем вам не только станут ясны причины возникающих проблем и способы их устранения, но вы поймете, что желательно своевременно разбираться с жизненными трудностями и настойчиво бороться с неприятностями. Да, время нелегкое, но очень ответственное. Но кто же, если не вы, должен делать себя счастливым?!
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — пятница.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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