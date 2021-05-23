Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая

23.05.2021 17:00

ОВЕН

В эти дни вам предстоит переделать множество дел, и при этом вы не ощутите ни малейшей усталости. Так что не задумываясь берите на себя дополнительные обязанности, особенно по работе: вы запросто с ними справитесь. И тогда во второй половине недели есть шанс получения реальных дивидендов. В семье наступят мир и гармония в отношениях с близкими, и вы ощутите радость от общения с ними. Благоприятны покупки.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Это довольно активная неделя для Тельцов апреля и второй декады мая. Вы смело можете вторгаться на чужую территорию и качать там свои права, а нарушителей вашего спокойствия призывать к ответу. Результат воздействия может превзойти все ожидания. Что касается работы, то там вы обязаны просто гореть. Для родившихся в первой декаде мая эти дни суетливы и затратны во многих сферах жизни. Особенно неделя неблагоприятна для физической работы, так что не переусердствуйте на даче.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы первой декады июня в эти дни буквально расцветут, причем многогранность талантов и успехов будет способна поразить чужое воображение. Яркость любовных отношений, похвала руководства и умелое распутывание житейских проблем — это все вы. Но родившиеся в мае и во второй декаде июня, чтобы не испортить благоприятные возможности этой недели, должны сдерживать себя от получения лишней информации — не все тайны приятны на вкус.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РАК

Неделя ответственная и удачная. Поспешите подправить все то, что требует доработки и исправления, будь то любовные отношения, воспитательные мероприятия или продвижение в карьере, так как в эти дни у вас станет наблюдаться полнейшее единение ума и сердца, что у представителей вашего знака бывает не так уж и часто. Но в субботу родившиеся во второй декаде ­июля, скорее всего, останутся верны своей чувственной натуре и погрузятся в размышления и одиночество.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ЛЕВ

Активная неделя для большинства Львов. Рожденным в июле и во второй декаде августа непременно следует «засветиться», смотришь — что-то да изменится. Семейные дела и любовные отношения тоже пойдут великолепно. Короче говоря, в этот период совместными усилиями вы сможете решить массу проблем и своих, и чужих. Львы первой декады августа также могут достичь вышесказанного, но приложив серьезные усилия. Действуйте. Это того стоит.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ДЕВА

У Дев августа и второй декады сентября в эти дни не исключены конфликты. А вы сами не сможете толком объяснить, с чего бы это ваши отношения переживают такой кризис. Дело в том, что многие ваши поступки будут продиктованы желанием создать более выгодные условия для себя. Но не всем это понравится. Зато у родившихся в первой декаде сентября имеется шанс проявить себя на работе и получить не только благодарность, но и нечто большее.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

Очень благоприятная неделя. Вы будете способны осуществить невозможное, поэтому ваша задача уже сейчас целенаправленно воплощать в жизнь свои задумки. Хотя у кого-то из вас именно в этот период будет шанс отправиться в интереснейшую поездку. Только у родившихся в первой декаде октября не все пройдет столь выигрышно, но тем не менее желаемое вы сможете получить куда с меньшими затратами и потерями, чем прежде.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Чтобы эта неделя прошла на должном уровне, не забывайте, что чувства есть не только у вас: ваши близкие также болезненно переживают чужие поступки и вскользь брошенные замечания. Не относитесь к их состоянию, тревогам и волнениям безразлично. Не повредят душевные откровения. Заметьте, откровения, а не укоры и выяснения, кто кому и сколько должен. Легче всего будет создать комфортные условия в отношениях родившимся в октябре и во второй декаде ноября. Остальным придется потрудиться.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе Стрельцам ноября и второй декады декабря следует переключить внимание на партнерские отношения. Вам потребуется проявить выдержку и хладнокровие, особенно если придется обсуждать серьезные вопросы, связанные с распределением обязанностей на работе, или решать семейные проблемы. Не принимайте в штыки чужое мнение, иначе конфликта не избежать. У остальных Стрельцов неделя благоприятная.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

Вы будете полны сил и обаяния. Так что в любви наверняка промаха не будет. В деловой жизни также все хорошо — помощников хоть отбавляй. Ну, а здоровье — впору в отряд космонавтов подаваться. Живите и радуйтесь. Но по мере приближения вашего дня рождения к концу знака энергия и творчество начнут иссякать и вам все чаще придется погружаться в работу. Скорее всего, рутинную.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



ВОДОЛЕЙ

У родившихся в первой декаде февраля тревогу и беспокойство могут вызвать деньги, любимый человек или дети, поэтому не помешает проявить бдительность к этим трем важным составляющим. У тех, кто родился у границ знака, неделя замечательная. А может, вся прелесть этого периода будет состоять в том, что окружающих вас людей вы станете воспринимать как лучших друзей, работу — как почетную обязанность, а саму жизнь — как приятное путешествие?

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



РЫБЫ

У Рыб второй декады марта эта неделя не из легких. Но при разумном распорядке, даже несмотря на какие-либо служебные и домашние проблемы или недомогание, вы все же и в это время можете преуспеть. Сумейте услышать свой внутренний голос — он вам плохого не посоветует. И сдерживайте эмоции. У остальных Рыб неделя благоприятная и ответственная. Вам будут верить на слово. И особенно сильно попадет под ваше влияние ближайшее окружение. Действуйте не только в своих интересах, и тогда вы сможете достичь гораздо большего.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.