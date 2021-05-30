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Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня
ОВЕН
Судьба на этой неделе будет благосклонна к рожденным в апреле. На первый план выйдут контакты и встречи. Именно общение способно указать дорогу, которая приведет вас прямехонько к заветной цели. У рожденных в марте не все будет идти так гладко, но и вы сможете заложить фундамент для будущих успехов. Только в эти дни придется приложить намного больше усилий, чем вашим более удачливым соседям по знаку зодиака.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
ТЕЛЕЦ
Ничто не должно отвлекать Тельцов апреля и второй декады мая от дружеского общения, построения планов на будущее и любования жизнью. Вам будет с кем поделиться своими взглядами, и это еще больше обогатит ваше восприятие. И пусть даже отчасти кое-что окажется неким самообманом, но только от вас зависит, как вы решите относиться к происходящему. Отнесетесь с улыбкой — и только выиграете от этого. Родившиеся в первой декаде мая не должны допускать финансовых споров, и тогда, скорее всего, можно будет рассчитывать на помощь и понимание.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
У кого-то из Близнецов первой декады июня на это время приходится пик удачи. Кто-то сумеет выделиться из толпы, кому-то представится шанс встретить любимого человека, а кто-то будет просто радоваться жизни. У остальных Близнецов неделя противоречивая — тут есть и неприятности, и победы. Короче говоря, многое будет зависеть и от вас, и от складывающихся обстоятельств, которые при умелом подходе все же можно будет повернуть себе на пользу.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
РАК
Благоприятная неделя для Раков июня и первой декады июля. Разумеется, вы не станете сидеть сложа руки, когда можно переделать кучу дел. Но лучше попробуйте по-другому взглянуть на жизнь вообще и на свои семейные отношения в частности. Постигнув истину, человек меняет свою жизнь. Заметьте, свою, но не чужую. Однако рожденным во второй декаде июля намного труднее окажется осознавать это.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — суббота.
ЛЕВ
Неделя плодотворная для августовских Львов, поэтому есть все основания полагать, что все пойдет если не как по маслу, то с попутным ветром. Распределите свои силы и время целенаправленно. Выходные непременно посвятите людям, близким по духу, или планированию будущего. У родившихся в июле не все будет столь радужно — возможны сбои. Заставьте себя настроиться на позитив, и проблемы уменьшатся в размере.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ДЕВА
Для сентябрьских Дев это ответственная неделя. Большинство дней подходит как для повышения собственного авторитета в делах карьеры, так и для продвижения своих интересов в кругу семьи или друзей. К тому же вам еще придется побороться с собственной безответственностью, нерешительностью и, что греха таить, ленью. Но зато потом многого можно будет добиться. У родившихся в августе неделя чревата конфликтами и повышенными затратами сил и средств.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВЕСЫ
Собранность и умение ненавязчиво все свести к своим интересам сослужат вам на этой неделе добрую службу. Ваши доводы и указания не будут нуждаться ни в каких уточнениях и помогут и в служебных делах, и в хлопотах по дому. Особенно весомым станет ваше слово для детей. Ну а одинокие Весы при первой же возможности попытаются закрутить бурный роман. Родившиеся после 14 октября предпочтут встречи с нужными людьми либо отправятся в дорогу.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — четверг, суббота.
СКОРПИОН
На этой неделе Скорпионы октября и второй декады ноября подсоберутся с мыслями, определятся в желаниях — и все начнет складываться ну просто замечательно. Начало лета пробудит чувства, и вы можете не устоять против соблазна пофлиртовать. А вот родившиеся в первой декаде ноября должны обходить стороной все знаки внимания от незнакомых людей — ничего хорошего, кроме переживаний, знакомства этого периода вам не принесут. И за деньгами также следить не забывайте.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
СТРЕЛЕЦ
В течение всей этой недели Стрельцы ноября и второй декады декабря не должны поддаваться на провокации выяснить отношения с кем бы то ни было. Вы только еще больше расшатаете отношения. Лучше всего заняться работой, причем желательно обойтись без помощников и советчиков. Родившихся в первой декаде декабря неделя заставит посуетиться, и это того стоит — в середине июня вас ожидает взлет.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
КОЗЕРОГ
На этой неделе каждый день непременно находите час-полтора для себя. Сейчас подходящее время, чтобы позаботиться о своем здоровье и внешнем виде. Все это наилучшим образом отразится на вас. Потратьте один телефонный разговор и договоритесь с близкими или знакомыми на совместное мероприятие — и пользы будет куда больше. Но родившиеся в декабре и во второй декаде января должны еще и чаще отдыхать, так как ваш потенциал в эти дни будет снижен.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — четверг, суббота.
ВОДОЛЕЙ
Весь запас энергии, положительные эмоции и дальнейшие пути к успеху вы должны искать через общение с близкими и любимыми. Но если вы пока одиноки, то не исключено, что в эти дни неведомые силы начнут вас подталкивать к вашей половинке, даже если вы этому сопротивляетесь. У родившихся в январе в воскресенье может нарушиться взаимопонимание: разочарует близкий человек или огорчат дети.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Неделя неплохая, но у многих из вас к началу лета поиссякнет весь прежний запал, появятся раздражительность и усталость, а навалившиеся домашние проблемы отобьют всякое желание действовать или давать кому-либо советы. В эти дни вам самим не помешают чужое участие и подсказка, как поступить, чтобы вы смогли разумно обойти то, что вас подстерегает в плане разногласий с близкими. Найдите компромисс, и вам потом не придется тратить время на воссоздание разрушенного.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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