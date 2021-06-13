Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня

13.06.2021 15:00

ОВЕН

Благоприятная неделя. Вам непременно надо заняться домом и переключить внимание на своих близких. Возможно, кому-то из них позарез нужна ваша помощь. Предложите сами свои услуги. Правда, поучительные речи и наставления во второй половине недели вашими домашними восприниматься не будут: им нужны дельные советы и реальное содействие. И тогда гармония в отношениях только усилится.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ТЕЛЕЦ

Тельцам апреля и второй декады мая в эти дни потребуется общение. Это станет прекрасным стимулом изменить себя и свою жизнь к лучшему. Может случиться, что вы окажетесь в роли умудренного опытом человека. Поддерживайте других, тогда придут те планы и события, которые нужны именно вам. У Тельцов первой декады мая, наоборот, в общении возможно недопонимание, да и желания встречаться с кем-либо не будет, поскольку ваш жизненный потенциал в эти дни будет на очень низкой отметке.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что у вас появится жажда перемен. Это выразится не только в желании освежить домашнюю обстановку. Может возникнуть потребность обновить отношения, и ради этого вы будете готовы утверждать господство своих интересов. Только Близнецы второй декады июня, несмотря на празднования дня рождения, должны стараться не перегибать палку. Что касается остальных Близнецов, если вы не ленивы и владеете чувством меры, то в эти дни ваше усердие будет оплачено.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РАК

Вся эта неделя благоприятствует решению самых разноплановых задач. Поэтому, несмотря на то что сейчас лето и хочется отдыхать, для вас это ответственное время, когда следует думать о грядущих переменах, а любую возникающую ситуацию использовать с прицелом на будущее. Причем постарайтесь мыслить в этот период только в позитивных образах. Во второй половине недели помощь и поддержка придут сами собой и принесут весомые результаты.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

Если у рожденных в июле и первой декаде августа появится чувство усталости, когда все надоело и хочется уединиться, чтобы проанализировать жизнь, то обязательно сделайте это, чтобы избавиться от отягощающих душу переживаний. Если вас что-то не устраивает, то стремитесь порвать с такой действительностью, а не оплакивать ее. Преодоление препятствий поспособствует накоплению положительных эмоций. У остальных Львов неделя благоприятная: многие задумки начнут исполняться или будут близки к завершению.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ДЕВА

Для Дев первой декады сентября благоприятное время. По большому счету, обстоятельства сейчас таковы, что вы могли бы совершить крупный переворот в ваших отношениях с людьми. Причем от этого ваша жизнь невольно переключится на сплошной позитив и удачу. А еще можно обзавестись новыми друзьями. Остальным Девам неделя может принести проблемы, поэтому откажитесь от больших замыслов, особенно если вы родились в августе.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



ВЕСЫ

Перспективная неделя для большинства Весов. Направьте свой потенциал и неуемную жажду деятельности в нужное вам русло. Развивайте в себе уверенность в собственных способностях и верьте, что можете воздействовать на людей. Вы в состоянии измениться даже внешне. В семье и личных отношениях будут царить покой и миролюбие, ведь внимание к чужим интересам создаст нужный микроклимат.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

У Скорпионов первой декады ноября эта неделя наполнится суетой и лишней тратой энергии. Но скорости ни к чему. А вот в парт­нерских отношениях сейчас старайтесь отстаивать собственные права, иначе ваша беспечность может оказаться слишком сильным искушением для тех, с кем вы собираетесь иметь дело. Остальных Скорпионов эти дни порадуют. Вы сможете отдохнуть или поработать и получить огромное удовольствие и удовлетворение.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные день — понедельник.



СТРЕЛЕЦ

Неоднозначная неделя. Большинство Стрельцов могут безрассудно поддаться одному из двух соблазнов, которые станут их подстерегать в эти дни. То ли повышенный интерес к противоположному полу, то ли склонность к риску и необычным ситуациям могут привести как к неожиданной удаче, так и к неприятностям. Результат содеянного окажется 50 на 50. Поэтому постарайтесь все же не пускаться в авантюры.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



КОЗЕРОГ

Для большинства Козерогов это благоприятное время для деловой активности и общения: окружающие будут расположены к вашим действиям и вы получите помощь и поддержку. А вы в свою очередь сможете уладить любой напряженный конфликт. Но, к сожалению, Козерогов второй декады января с пятницы будто подменят. Вы станете более предвзято относиться к людям. Не доводите дело до грандиозных разборок — себе же хуже.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ВОДОЛЕЙ

Возможно, рожденным в январе и первой декаде февраля будет сложнее, чем обычно, сосредоточиться на выполнении точной и кропотливой работы. При этом чем быстрее вам необходимо будет ее выполнить, тем больше ошибок вы можете допустить. Если ощутимые потери и неприятности уже налицо, то ничего важного сейчас не предпринимайте. А еще уделите внимание оздоровлению. У Водолеев второй декады февраля удачное время. Старайтесь провести эту неделю активно, чтобы усилить благоприятный эффект.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



РЫБЫ

У Рыб февраля и первой декады марта это позитивное и многообещающее время. Рожденным во второй декаде марта желательно до пятницы оградить себя от соблазнов, чтобы не потакать своим не всегда разумным желаниям. В выходные ситуация станет изменяться к лучшему, ведь вы проявите активность, изобретательность и… озорство, общаясь со своими близкими. И сразу же после вашей раздачи внимания другим людям к вам начнут возвращаться силы и хорошее настроение.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — четверг.