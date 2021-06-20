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Архив - Астрологический прогноз

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня

20.06.2021 13:00
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Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня

ОВЕН
Для Овнов марта и первой декады апреля это неделя с весьма приятными сюрпризами. Некоторые события начнут развиваться под стать красивому сну. А у вас это возможно наяву. Только верьте в чудеса! К сожалению, рожденным во второй декаде апреля эти дни принесут сбои и нарушение намеченных договоренностей и планов. Поэтому перенесите важные дела на следующую, более подходящую неделю.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ
Рожденным в апреле и второй декаде мая в эти дни и дома с близкими, и на работе с коллегами без труда и каких-либо усилий удастся найти общие темы и интересы. И даже проблемы, если вы поделитесь ими с окружающими, начнут преображаться, потому что, пройдя через чужое сознание, они станут выглядеть иначе, перестанут пугать. У Тельцов первой декады мая эти дни очень энергозатратные и во многом проблемные. Исчезнет взаимопонимание, отчего отношения могут обостриться.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачная неделя у Близнецов мая и первой декады июня. Стройте планы и начинайте действовать. Только у рожденных во второй декаде июня многое может не получаться. Поэтому вы правильно сделаете и поступите мудро, если на эту неделю добровольно передадите часть своих полномочий другим. Повитать в облаках, поболтать ни о чем, заняться тем, к чему лежит душа, — это доставит куда большую пользу.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — среда.

РАК
У многих из вас в эти дни есть шансы достичь тех высот, к которым так самоотверженно стремились в последнее время. Если грандиозные цели не входили в планы, почва для них не готовилась, то остается только пожалеть об упущенных возможностях. Ну а можно, откинув амбиции, просто наслаждаться жизнью и радоваться тому, что многое сейчас у вас получается на редкость удачно. И ничего, что это всего лишь какие-то мелочи, ведь именно из них и состоит наша жизнь.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.

ЛЕВ
В партнерских отношениях может быть некая недосказанность и обиды. Попридержите претензии на тот счет, что в вашем ближайшем окружении вы не находите родственных душ. У многих это временное явление. К следующей неделе у Львов июля и второй декады августа страсти улетучатся, и все войдет в свою колею. Вот только рожденным в середине знака стоит провести эти дни максимально осторожно и постараться принимать взвешенные и обдуманные решения, чтобы не усугубить ситуации следующей недели.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — суббота.

ДЕВА
Для Дев сентября это благоприятная неделя. Вы станете по-настоящему тонко чувствовать и понимать окружающих вас людей. Видя ваше доброе расположение, многие поспешат прислушаться и последовать совету. Но если вы родились в августе, то в эти дни стоит следить как за словами, так и за действиями, поскольку многое станет идти вразрез с вашими целями, а смириться с таким положением дел не захочется.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ
Весы сентября и первой декады октября в эти дни будут полны планов. Смело приступайте к их реализации — время благоприятствует. Весам второй декады октября и конца знака не помешает взять небольшую паузу в делах. Впереди ожидается довольно хлопотливое время, когда устроить себе передышку вам вряд ли удастся. Ну а пока вполне можете привести в норму свою нервную систему. И тогда вам не составит труда уравновесить партнерские отношения. А то ведь еще чуть-чуть — и они могут дать трещинку.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — пятница.

СКОРПИОН
Неделя удачная для Скорпионов октября и второй декады ноября. Сейчас вы находитесь в полной гармонии со своими близкими. Совместный отдых обновит и скрепит узы, а совместная работа покажет, что вам не обойтись друг без друга. Только Скорпионам середины знака нужно держать ухо востро. К концу недели нужно быть готовым к любым неожиданностям, ожидать подвоха там, где и не предполагаете.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.
 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов декабря ожидает вполне приятная неделя. Все спокойны и желают друг другу только добра. Правда, особого рвения, чтобы уж совсем приблизить свои отношения к идеальным, у вас не появится, но выслушать чужие советы на этот счет — это пожалуйста. Хотя не исключено, что кто-то все же предпримет попытки последовать им. Рожденным в ноябре придется поднапрячься, чтобы ситуации складывались в вашу пользу. В эти дни вам это будет по плечу — главное захотеть.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ
Очень интересная и перспективная неделя. Не последнюю роль в благоприятных событиях и нестандартных ситуациях сыграют ваши близкие родственники и хорошие знакомые. Это они совершенно случайно могут познакомить вас с вашей судьбой или свести с будущим начальником. Это они замолвят за вас слово нужному человеку или спонсируют деньгами. Но не исключено, что это вы окажетесь таким благодетелем для своих близких и приятелей. И будете этим весьма довольны.
Благоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у большинства Водолеев, особенно рожденных в первой декаде февраля, может что-то не заладиться. Станет не устраивать буквально все. Потерпите, скоро все передряги закончатся. А если хотите распрощаться с подобным состоянием побыстрее, то настройте себя на отдых, ведь раздражение чаще всего бывает от усталости, а не от недостатка денег и неуживчивого характера близких, как вы можете полагать. Когда человек полон сил — ему все нипочем.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.

РЫБЫ
Для многих из вас в эти дни обстоятельства станут складываться замечательно. Кого-то ожидает щедрое вознаграждение, а кого-то — головокружительные взлеты. Все вас любят и все вам благодарны за оказанную поддержку или заботу. Возможны также романтические встречи и знакомства с далекоидущими отношениями. Но по мере приближения выходных жизнь все более требовательно станет призывать вас опуститься на землю и позаботиться о хлебе насущном.
Благоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.
Неблагоприятный день — воскресенье.


По материалам: https://www.sb.by/

Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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