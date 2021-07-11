Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

11.07.2021 13:00

ОВЕН

Овны первой декады апреля прекрасно станут чувствовать, где и когда уместно спорить, а где лучше промолчать или перевести разговор в другое русло. При такой тактике поведения очень плодотворным может оказаться деловое сотрудничество. Да и в личной жизни ситуация начнет складываться явно в вашу пользу. Для Овнов марта и второй декады апреля эти дни противоречивы. Подойдите к планированию дел на эту неделю с большей тщательностью, чем обычно.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ТЕЛЕЦ

Тельцы первой декады мая должны стараться без особых переживаний отнестись к временному невезению на этой неделе. Подходите к вопросу по-философски. По крайней мере, как приятно позже вам будет вспоминать о том, как мудро вы расправились с проблемами. Не бойтесь трудностей и умело преодолевайте препятствия — только так можно ощутить вкус победы. У остальных Тельцов это благоприятные дни, поэтому не сидите сложа руки, а действуйте.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе ваши сладкоречивые высказывания порадуют не одну душу и вы бескорыстно подарите людям хорошее настроение. С трудолюбием в данный момент также все в полном порядке. Вы готовы будете работать в ударном темпе, особенно если посчитаете, что то, ради чего вы так выкладываетесь, заслуживает такого усердия. И действительно ваши старания полностью оправдают себя. Только у рожденных в конце знака первая половина недели может не заладиться, поэтому перенесите важные дела на окончание недели.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РАК

Эта неделя благоприятна для решения и финансовых, и домашних вопросов. Руководствуясь тем, что бытовые проблемы вбивают клин в семейные отношения, подумайте сообща, как облегчить домашнюю работу, купив, например, какое-нибудь техническое чудо. Ну а можно просто порадоваться тому, что в доме мир и спокойствие, а маленький знак внимания приносит всем большие положительные эмоции.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

В понедельник июльские Львы должны четко определить круг самых важных дел, которые надо успеть выполнить в ближайшее время. И ничего страшного, если поначалу он покажется вам необъятным. Кому как не вам следует поднапрячься и поспешить разобраться со всеми делами, пока карты еще идут в руки. У Львов августа неделя может сложиться иначе, так как вы будете уставать больше обычного и выполнение даже простого дела может затянуться на несколько дней.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ДЕВА

Неделя сложится благоприятно для рожденных в сентябре. Правда, для этого надо, чтобы ни к вам, ни от вас не просочилась никакая двусмысленная информация — вы же не хотите разбираться в сплетнях или тратить силы на их опровержение. У Дев августа под неустанным контролем должно находиться здоровье, так как обстоятельства и окружающие потребуют чрезмерных трат сил и времени.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

У Весов сентября благоприятный период набирает обороты. У вас улучшается настроение, а совместное обсуждение планов предрекает их скорое осуществление. Но не стоит в конце недели предаваться одним лишь развлечениям. Вложите частичку души в дело — и ошеломляющие результаты не заставят себя долго ждать. У Весов октября неделя не такая ровная — возможны сбои, задержки либо обиды. Сосредоточьтесь на успехе — и вы не заметите, как проскочите проблемные дни.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



СКОРПИОН

У Скорпионов октября и второй декады ноября имеется возможность преуспеть на служебном поприще. И первое, что следует сделать, так это одержать верх над собственной ленью. Иначе вы впустую растратите благоприятное стечение обстоятельств. Выходные подарите семье. У Скорпионов середины знака эти дни потребуют полной самоотдачи и вдохновения, так как встречный ветер неурядиц может помешать… Наберитесь терпения, еще несколько недель — и ситуация изменится.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе общение доставит Стрельцам декабря не только душевный комфорт, но и практическую пользу. Вам легко будет с людьми, а они от вас будут просто без ума. Используйте такую возможность и в карьере, и в любви, и в воспитании. А вот рожденным в ноябре придется пробираться через тернии бытовых проблем. Разумно распределяйте силы и обязанности, чтобы не взваливать на свои плечи непосильную ношу.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

У Козерогов декабря и второй декады января предварительные планы на эти дни претерпят большие изменения. Придется приложить титанические усилия, чтобы дела шли более или менее нормально. Поэтому сразу определитесь: или идти до конца, или даже не начинать. Возможно, кое-что разумнее отложить на потом, чтобы силы и труды не пропали даром. И только у рожденных в середине знака все может идти как по маслу, поэтому не растеряйте понапрасну столь благоприятные возможности этой недели.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ВОДОЛЕЙ

У февральских Водолеев в эти дни может сложиться впечатление, что все специально действуют вам на нервы, поэтому не исключены трудности на работе или в семье. Тем не менее не пренебрегайте контактами — приятное общение для вас необходимо как воздух. А еще обратите внимание на здоровье своих близких и на их душевное состояние, а не на выяснение отношений с ними. А рожденных в январе эта неделя порадует если не успехами, то хорошим настроением наверняка.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



РЫБЫ

Вам, наверное, порядком поднадоела серая однообразная реальность? Тогда включайте яркий свет и засучив рукава принимайтесь за украшение своей жизни со всей решимостью, так как обстоятельства всего лишь подготовили условия и осветят вам путь, а предпринять отчаянные усилия и вырываться из рутины нужно самим. Хотя если кто-то из вас все же не доберется до заветной цели, то только из-за слабых попыток что-то изменить.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.

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