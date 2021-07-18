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Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
ОВЕН
Неделя благоприятная для Овнов марта и первой декады апреля. Ценой небольших усилий вам запросто удастся добиться своего. Хорошее настроение, в котором станут пребывать близкие, лишний раз подтвердит, что вы умеете ладить с людьми, если захотите. Овны второй декады апреля должны успеть завершить важные мероприятия до среды, так как затем обстоятельства будут не на их стороне.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ТЕЛЕЦ
Тельцам первой декады мая надо избегать каких-либо разборок и выяснения отношений на этой неделе. Причем не только с близкими родственниками и особенно теми, кто старше вас, но также с друзьями и коллегами. Не лезьте на рожон, иначе неприятностей не оберетесь. Ну а если все же это не удастся, то будьте хотя бы терпимее и спокойнее, чем обычно. Остальным Тельцам это время стоит использовать с максимальной выгодой, поскольку можно достичь успеха в самых разных сферах жизни.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Ход событий на этой неделе полностью в ваших руках. А если точнее, то вы сумеете добиться желаемых результатов посредством контактов и выяснения отношений. Причем вам даже не потребуется никого давить своим мнением или взывать к разуму — с вами согласятся без изощренных нравоучений. Не исключено также, что это вас без проблем удастся кому-то уговорить. Короче говоря, в общении с близкими вас минуют непонимание, упрямство и раздражительность.
Благоприятные дни — пятница — воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
РАК
Не сказать, что судьба в эти дни осыплет июльских Раков подарками, но то, что она благоволит, это уж несомненно. По крайней мере, мир в доме и успешное продвижение дел вам на этот период будут предоставлены. Да и поездки или развлечения также пройдут на должном уровне. Так что обижаться вам не придется. Но у Раков, родившихся в июне, нет-нет да и всплывут финансовые проблемы. И отвертеться не удастся — придется их решать со всей ответственностью.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — среда.
ЛЕВ
Неделя благоприятная для июльских Львов. И даже если не все ваши планы осуществятся, то внутренний голос успокоит вас, подбодрит и пообещает грядущие победы, от чего повысятся самоуверенность и желание не опускать руки. Но кто-то уже сейчас поймает за хвост золотую рыбку. Львам августа эти дни принесут если не проблемы, то необходимость крутиться как белка в колесе. При этом результат этих акробатических трюков вряд ли будет виден.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.
ДЕВА
Для Дев августа это ответственное время. На повестку дня выйдут партнерские отношения, где понадобится найти общий язык по ряду вопросов, и работа, где вы не будете обделены трудолюбием, а посему сможете разгрести прежние завалы. У Дев, родившихся в сентябре, неделя удачная и обещает хорошее настроение на протяжении всех семи дней. Но следует обратить внимание на самочувствие — перегрузки пока не для вас.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВЕСЫ
Умение Весов сентября привлечь к себе внимание будет весьма кстати. В плане карьеры есть вероятность получить многообещающее предложение, в плане любви можно будет найти ключик к сердцам близких и любимых, окружить себя поклонницами или поклонниками. У рожденных в октябре ситуации этих дней могут быть прямо противоположными. Поэтому стоит очень взвешенно анализировать происходящие события, чтобы минимизировать возможные неурядицы. Вы это можете.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
СКОРПИОН
Неделя благоприятная для Скорпионов октября и первой декады ноября. Произойдут удачные стечения обстоятельств. Прислушайтесь повнимательнее к собственной интуиции — она даст вам ценные наставления, а то и вообще одарит прозрением, и вы вырветесь из плена иллюзий. Но по мере приближения дня рождения к концу знака подарков станет поменьше, а интуиция начнет подшучивать, иной раз даже с сарказмом. Особенно надо быть начеку с пятницы.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов декабря это приятное и ответственное время. Есть шанс запастись здоровьем и укрепить нервную систему. А также неплохо было бы заняться налаживанием полезных связей и внедрением в жизнь своих задумок, пока ваши мнение и действия способны не только пробить любую стену, но и поднять авторитет. Рожденным в ноябре, наоборот, стоит взять тайм-аут на эти дни. Эта крайне напряженная неделя отнимет у вас время и силы, а результата вы не получите.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
КОЗЕРОГ
Козерогам декабря и первой декады января эти дни благоприятствуют. Тем не менее стоит стать более расторопными и рассудительными, постигнуть искусство общения, лавируя и приспосабливаясь к обстоятельствам. И тогда вы останетесь довольны полученными результатами. Но родившимся во второй декаде января лучше избегать активности. Вряд ли вам что-нибудь удастся сделать либо это будет стоить слишком больших нервных напряжений.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВОДОЛЕЙ
Неделя непростая и ответственная для рожденных в феврале. Положитесь в эти дни только на себя и не будьте излишне доверчивы к чужим посулам и обещаниям. Зато у Водолеев января это очень интересное и перспективное время. Не сидите и не довольствуйтесь имеющимся, а берите бразды в свои руки, и тогда многое может измениться в нужном для вас направлении.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
РЫБЫ
Февральским Рыбам придется взять в союзники выдержку и терпение, ибо ситуация может складываться так, будто проходит испытание на прочность. Но, как назло, вы совсем не готовы для подобного экзамена — расслабленность, вялость, трудно сосредоточиться и совершенно не хочется держать себя в руках. По мере приближения вашего дня рождения к марту напряжение будет стихать, а вы станете более расположены к контактам и физической работе. Так, у рожденных в марте эти дни удачны и плодотворны. Постарайтесь сделать задел на будущее.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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