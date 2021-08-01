Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа

01.08.2021 15:00

ОВЕН

Для Овнов марта и первой декады апреля неделя эта просто превосходная. На любом поприще вас не будут покидать успех и везение, а буйной фантазии и творческих порывов в это время окажется через край. У рожденных во второй декаде апреля только выходные по яркости проявлений могут сравниться с вашими соседями по знаку зодиака. В будни вы будете занимать выжидательную позицию.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — пятница.



ТЕЛЕЦ

Неделя ответственная для Тельцов первой декады мая. Домашние и семейные проблемы способны достать кого угодно, а к вам на этой неделе у них будет особый интерес. То ли кто-то из близких потребует к себе повышенного внимания, то ли ваши взгляды явно станут расходиться. У остальных Тельцов неделя хорошая, поэтому поспешите выполнить намеченное, так как удача будет способствовать вам именно в эти дни.

Благоприятные дни — среда, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Неделя благоприятная. Очень хорошее влияние на вашу жизнь окажет общение — вы буквально станете расцветать, если рядом окажется человек близкий по духу. Единство взглядов всегда приободряет и вселяет веру в то, что ваши умозаключения чего-то стоят, раз находятся единомышленники. У родившихся после 12 июня неделя немного суетливая, так как деньги или партнеры могут доставить хоть и небольшое, но дополнительное беспокойство.

Благоприятные дни — понедельник, среда, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Для июльских Раков неделя благоприятная. Как приятно осознавать, что ваши планы сбываются, а понимание и согласие стали неотъемлемой частью ваших отношений с людьми, что намеченные расходы не превышают имеющиеся в распоряжении доходы. Так вот — это все вы на этой неделе. А у родившихся в июне, к сожалению, вся эта неделя отличается от вышеперечисленного: с близкими будет не совсем легко договориться, работы по горло, да и здоровью придется уделить дополнительное внимание.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

Столь важное событие, как день рождения, обычно призывает человека подвести итоги и наметить планы. И чтобы в этот ответственный период вас не засосали повсе­дневные хлопоты, поставьте себе цель — прожить эту неделю ярко, радуя и балуя себя тем, чего так хочется. Увы, рожденных после 12 августа служебные проблемы или старшие родственники прижмут к ногтю и станут мешать наслаждаться радостями жизни.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

Дев первой декады сентября события этой недели способны подвигнуть на решительные поступки. Многие из вас действительно способны в данный период достичь невиданных высот. Правда, кому-то достаточно будет всего лишь поменять приоритеты, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Но чем дальше от середины знака ваш день рождения, тем менее продуктивной окажется эта неделя. А рожденным в августе вообще сохранить бы то, что есть, не помышляя о большем.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда.



ВЕСЫ

Неделя удачная для Весов сентября и второй декады октября. Радости жизни достанутся вам в полном объеме, отчего захочется расцеловать окружающих или… от всей души восхититься закатом. Сейчас вы в гармонии со всем миром — а значит, окружающий мир сумеет порадовать вас. Только Весам середины знака нужно успеть до среды воспользоваться благоприятными возможностями, так как потом везение с каждым днем станет уменьшаться.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

У Скорпионов середины знака обстоятельства как будто нарочно станут оборачиваться против вас. Особенно это касается работы, планов и друзей. И как бы вы ни старались довести дело до конца или втолковать кому-либо банальные истины, вам это упорно будет не удаваться сделать. Так что желание во что бы то ни стало идти напролом лучше отложить до другого раза. У Скорпионов октября и второй декады ноября неделя хорошая. Вы сумеете и уговорить кого надо, и заработать.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



СТРЕЛЕЦ

Благоприятная и ответственная неделя для декабрьских Стрельцов. И было бы очень неплохо, если бы на этой неделе вам пришлось решать какие-либо важные жизненные головоломки или получить, как Джеймс Бонд, сверхсложное задание. Вот где можно было бы блеснуть многообразием красок своего таланта! Короче говоря, не пускайте эту неделю на самотек. Но родившимся в ноябре вообще будет не до взлетов, так как обстоятельства станут явно не на вашей стороне.

Благоприятные дни — пятница, воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



КОЗЕРОГ

Козерогам декабря и первой декады января сопутствует удача. И даже неожиданности не загонят вас в тупик. Ибо внутреннее чутье на обстановку мало того что позволит вый­ти сухим из любой сложной ситуации, так еще вам удастся обернуть все это в свою пользу. У Козерогов второй декады января будни будут потусклее. В выходные благоприятные обстоятельства перейдут на вашу сторону, и вы почувствуете то же, что и ваши более удачливые соседи по знаку зодиака.

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятный день — пятница.



ВОДОЛЕЙ

Не лучшая неделя для Водолеев первой декады февраля. Вполне возможно, что вы окажетесь в тисках обстоятельств. Вот и придется вам решать чужие проблемы, переделывать массу работы или доказывать то, что очевидно без слов. И на все это потребуется дополнительная энергия и нервы. У остальных Водолеев неделя благоприятная. Вам стоит не довольствоваться имеющимся, а приложить усилия для достижения большего.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РЫБЫ

Неделя ответственная для Рыб февраля и второй декады марта. В этот период такая черта вашего характера, как чувствительность, может проявить себя особенно ярко. Вы сможете обидеться буквально на пустом месте. Сосчитайте хотя бы до пяти, прежде чем бурно реагировать на критику или замечание. По мере приближения вашего дня рождения к середине знака сдержанности и рассудительности станет больше. У Рыб первой декады марта наступит перспективное время, когда многое удается без особых усилий.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.