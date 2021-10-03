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Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября
ОВЕН
Благоприятная неделя для Овнов марта. В эти дни доверительные разговоры по душам с вашим окружением способны снять накопившееся напряжение и развеять непонимание. В плане карьеры вам станет легче бороться с теми, кого вы считаете своими соперниками, так как вам будут понятны их позиции. У рожденных в апреле ситуации этой недели будут диаметрально противоположными. Имейте это в виду и постарайтесь отложить важные дела на более подходящее время.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — среда.
ТЕЛЕЦ
Тельцам апреля и первой декады мая с понедельника желательно перейти на более спокойный ритм жизни. Берегите здоровье и избегайте любого риска, так как нестандартная ситуация может принести вам немало проблем. У Тельцов второй декады мая эти дни пройдут намного успешнее, и вы сможете получить желаемое, приложив должные усилия.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг, пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее настроение, а также желание преуспеть в делах и понравиться окружающим будут сопровождать вас всю неделю. И вы своего добьетесь. Ведь это те дни, когда уровень ваших успехов находится на высшей отметке, а у кого-то он будет даже зашкаливать. Только уж и вы сами поддерживайте столь благоприятный период — побольше радости и оптимизма. И тогда от души можно будет насладиться радостями жизни или реализовать давнишние как профессиональные, так и личные задумки.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
РАК
Неоднозначный период для Раков первой декады июля, поскольку в эти дни возможны трудности в партнерстве. Особенно это касается отношений с начальством или родственниками. С их стороны не исключены критические замечания. Возможно, и наоборот. Это вам придется читать наставления или применять более жесткие формы воздействия. Однако сначала разберитесь в мотивах поведения своих близких. У рожденных в июне, особенно во второй декаде июля, эта неделя пройдет без проблем.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ЛЕВ
Если Львам июля и первой декады августа необходимо провести важные переговоры, то сейчас для этого очень подходящее время. Проявление искренности, честности и прямоты привлечет к вам людей, которые обратятся как за профессиональной консультацией, так и с личной просьбой или за советом. Никому не отказывайте — это повысит ваш рейтинг. У остальных Львов неделя имеет более негативный характер. Эти дни чреваты ссорами и недоразумениями.
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — пятница.
ДЕВА
На этой неделе большинству Дев во всем следует действовать более рационально, поскольку эти дни прямо или косвенно связаны с деньгами. У сентябрьских Дев возможен ощутимый успех в делах, получение вознаграждения. Если близкие люди или друзья попросят у вас денег взаймы, то вы откликнетесь на их просьбу. Либо кто-то выручит вас. У рожденных в августе — наоборот. Склонность пессимистично относиться ко всем и всему может стать камнем преткновения и повлечь за собой финансовые потери.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — суббота.
ВЕСЫ
Вас ждет ответственная неделя, ведь сейчас у большинства появится склонность к крупномасштабным планам, при этом ваши обаяние, хорошее настроение и чутье на обстановку будут творить чудеса. А значит, вам не составит особого труда преуспеть. Только рожденные в середине знака должны отложить реализацию планов хотя бы на неделю, так как сейчас могут возникнуть непредвиденные осложнения и задержки.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — четверг.
СКОРПИОН
У октябрьских Скорпионов неделя сложная. Существует вероятность того, что свои силы, энергию и мысли вы неразумно направите не по назначению, поддавшись искушению или страсти. Тем не менее в середине недели будут дни для своего рода прозрения. В этот момент вы будете независимы от обстоятельств. Для родившихся в ноябре неделя благоприятная. Стройте планы. Есть шанс их реализации в гораздо меньшие сроки.
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник.
СТРЕЛЕЦ
Декабрьские Стрельцы в эти дни будут заняты планами на будущее или приятным общением. И в том и в другом случае ищите неожиданные решения и удачные стечения обстоятельств, и это избавит от необходимости решать множество проблем. А вот родившимся в ноябре лучше не проявлять активности, особенно в первой половине недели, так как это не приведет к нужному результату, а скорее наоборот…
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — среда.
КОЗЕРОГ
В эти дни много на себя не берите, так как вы будете лишены способности прагматично мыслить и можете попасть в ловушки. Это не ваши дни, и для крупных свершений они не годятся. Занимайтесь делами попроще, и все обойдется. А если уж не обойдется, то хотя бы не срывайте на своих близких плохое настроение. Для родившихся в декабре вторая половина недели более благоприятная.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВОДОЛЕЙ
Неделя неплохая для большинства Водолеев. Но есть в ней подводные камни, невыгодные для вас. Поэтому если окружающие будут оказывать давление или требовать сговорчивости, то сначала стоит подумать о том, как это отразится на мнении о вас, и лишь потом соглашайтесь. В среду избегайте общения. От вас будут ожидать участия и помощи, но подобная деятельность способна либо вымотать вас, либо разозлить.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РЫБЫ
Рыбы первой декады марта должны сосредоточить все силы на том, чтобы попытаться извлечь максимальную пользу из благоприятных ситуаций, которые в эти дни подарит вам судьба. Если вы не станете пренебрегать многочисленными возможностями проявить себя, то сможете просто покорить окружающих! Выступайте с новыми замыслами, и вам удастся внести нечто неординарное не только в свою жизнь, но и в жизнь окружающих. К сожалению, для остальных Рыб это не столь удачное время. Вам стоит занять выжидательную позицию и рачительно относиться к своим финансам.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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