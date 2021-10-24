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Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
ОВЕН
Апрельским Овнам эта неделя принесет всевозможные неожиданности, к сожалению, не всегда приятные. Для родившихся в марте это ответственный период. Постаравшись, можно сделать так, что карьера резко пойдет в гору, ведь дела станут решаться на редкость успешно, а начальство в эти дни по отношению к вам будет весьма благосклонно. В выходные дни незабываемые моменты подарит общество близких и друзей.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Неделя сложная у рожденных до 10 мая. Дело в том, что ситуация может обостриться из-за того, что вы проявите склонность оказывать давление с целью переломить чужое мнение. В делах карьеры воздержитесь от принятия каких-либо важных решений: способность трезво мыслить в этот период у вас, мягко говоря, дремлет. У Тельцов второй декады мая, наоборот, период конструктивный. Многое будет получаться, хоть и не без сучка и задоринки.
Благоприятные дни — вторник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя хорошая для большинства Близнецов. Используйте столь прекрасное время для любой интеллектуальной деятельности, для решения непростых личных или профессиональных задач, для серьезного разговора и… для романтического знакомства, поскольку будет в вас нечто притягательное. Только Близнецам второй декады июня желательно не перегружать себя делами и проблемами, а переключить внимание на свое здоровье.
Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
РАК
Раки июня и первой декады июля должны постараться запланировать на эти дни какие-нибудь важные мероприятия и встречи, поскольку неделя весьма удачна для инициатив и решительных действий. Вы не испытаете недостатка в свежих идеях. Ваши друзья также не останутся безучастными к вашей судьбе, поэтому обращайтесь за помощью к тем, кто славится хорошим чутьем на все новое и перспективное. Но у родившихся в конце знака жизненные силы в этот период понижены, так что перемены и активность пока не для вас.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятные дни — пятница.
ЛЕВ
Вам хватит и сил, и ума, чтобы сдвинуть с мертвой точки многие вопросы, поскольку вы будете в состоянии трезво и расчетливо выстраивать план действий. Будьте уверены в себе и в своем профессионализме — это сыграет вам на руку, особенно в делах карьеры. Но и во всем остальном старайтесь быть на высоте. В выходные, несмотря на вероятные нестыковки и сложности, не позволяйте себе расслабляться и не выпускайте инициативу из рук, иначе в ноябре можно оказаться не у дел.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
ДЕВА
У Дев августа и первой декады сентября неделя удачная. Есть шанс произвести очень сильное впечатление хоть на начальство, хоть на близких и любимых. А вот у Дев конца знака сложно пройдут все дни недели. Нужно быть начеку, тем более что именно вы можете оказаться зачинщиком конфликта. Ваша задача — держать себя в рамках приличия и не держать камня за пазухой, в противном случае можете по принципу бумеранга получить все негативное обратно.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
ВЕСЫ
Весы сентября и первой декады октября, спешите насладиться этой неделей. Для многих она будет поистине многообещающей: новые планы и творческие идеи, общение и личная заинтересованность в контактах, а также неуемное желание преуспеть станут залогом успешного течения дел. В выходные вы получите массу удовольствия от покупок или приятного и полезного общения. Остальным Весам благоприятные моменты припасены на конец недели. Поэтому не спешите: вы все наверстаете если не в выходные, то на следующей неделе.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник.
СКОРПИОН
У октябрьских Скорпионов нестабильно пройдет вторая половина недели. В общении с людьми вам не стоит затрагивать острые темы и посвящать всех подряд в свои секреты и тайны. А вот у родившихся в ноябре есть все шансы, что в эти дни им повезет больше, чем другим. Не бойтесь замахнуться на что-нибудь великое. Работайте над собой, ведь во всем, что касается авторитета и влияния, вы сейчас сможете добиться немалых успехов.
Благоприятные дни — понедельник — среда.
Неблагоприятные дни — четверг.
СТРЕЛЕЦ
Неделя сложная для родившихся в первой декаде декабря. То тут, то там ваше продвижение вперед будут тормозить всевозможные помехи. Особенно это касается профессиональной деятельности и партнерских отношений. Запаситесь терпением и не торопите ход событий. Остальные Стрельцы в свой адрес услышат только хорошее, поскольку у них достаточно энергии, чтобы добиться успеха.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
КОЗЕРОГ
В эти дни у Козерогов декабря и второй декады января не заладятся партнерские отношения, из-за чего на работе или дома может возникнуть нервозная обстановка. Постарайтесь не участвовать в спорах и спокойнее относиться к критике, направленной в ваш адрес. Хорошо, если бы у вас получилось больше слушать и меньше говорить, как это с успехом делают Козероги середины знака. И тогда взаимопонимание гарантировано.
Благоприятные дни — суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, среда.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев второй декады февраля эти до предела насыщенные благоприятными событиями дни будут заполнены встречами и разговорами. Проявив активность, вы скинете с плеч давнишние дела. Многое из того, что вы сейчас задумаете, в скором времени может сбыться. Поэтому почаще позволяйте себе мечтать о хорошем. Остальным Водолеям во второй половине недели даже при незначительных расхождениях во взглядах с окружающими лучше уйти в тень, чтобы не создавать ненужных проблем.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
РЫБЫ
Неделя благоприятная для Рыб февраля и первой декады марта. И пройдет она еще более плодотворно, если вы запланируете на эти дни только те дела, которые готовы делать с удовольствием. Именно относясь к чему-либо с желанием и любовью, вы сумеете реализовать свои задумки, в том числе и в личных отношениях. К сожалению, это не относится к Рыбам второй декады марта, так как обстоятельства будут настроены явно против. Поэтому вам придется либо отложить дела, либо очень тщательно продумывать их выполнение.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятные дни — четверг.
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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