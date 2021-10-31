Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября

31.10.2021 13:00

ОВЕН

Апрельских Овнов ждут приятные сюрпризы, новые знакомства и неожиданные выгодные предложения. Ко всему произошедшему в эти дни следует отнестись очень внимательно. Нечто необычное может повлечь за собой кардинальные перемены. И у тех, кто не побоится рисковать и готов сделать неординарные шаги, есть все шансы преуспеть, взлететь или покорить. У родившихся в марте будни не столь продуктивные, поэтому стоит разумнее подходить к планированию дел на это время.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.



ТЕЛЕЦ

Неделя не из легких для Тельцов апреля и первой декады мая. Не исключено, что вас станут преследовать неприятные стечения обстоятельств и непонимание со стороны окружающих. Так что не стоит лишний раз навязывать свое общество тем, с кем ваши отношения и так натянуты. У остальных Тельцов неделя более благоприятна. В общении установится взаимопонимание, дела пойдут неплохо.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасная неделя для родившихся в мае и в первой декаде июня. Трудолюбие и дисциплина сделают свое дело, и вы не останетесь без особой награды и должного признания на работе. Трудовые подвиги не помешают устраивать и личные дела. А остальным Близнецам вряд ли удастся избежать размолвок и претензий, да и здоровье может подкачать в начале и в конце недели.

Благоприятные дни — вторник, среда, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



РАК

Для Раков июня и первой декады июля неделя благоприятная. Но, похоже, ваши мысли станут витать далеко от дел. Они устремятся в романтико-лирическом направлении. Однако вы не пожалеете, если посвятите любимым большую часть своего времени, — положительные эмоции дадут вам заряд энергии и молодости. И лишь те, чью работу можно отнести к разряду творческих, должны быть начеку: не просмотрите свою Музу — она намеревается погостить у вас. А вот родившиеся после 13 июля в первой половине недели должны избегать любого перенапряжения, так как это может негативно отразиться на многих сферах жизни.

Благоприятные дни — четверг.

Неблагоприятные дни — вторник.



ЛЕВ

Родившимся в июле и первой декаде августа неплохо было бы переждать эту неделю в каком-нибудь укромном уголке, чтобы не смогли до вас добраться ни неприятности, ни недоброжелатели. А если учесть, что в этот период сами вы, не задумываясь о последствиях, готовы будете броситься в бой, то, как видите, уединение — самый удобный способ миновать грозу. Остальные Львы до пятницы поведут себя так, что ни у кого не возникнет мысли перечить вам. Но в выходные нужно быть начеку, поскольку и вы станете не застрахованы от неблагоприятных стечений обстоятельств.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ДЕВА

Удачная неделя для Дев августа и первой декады сентября. В этот период вы получите возможность продвинуться вперед в делах карьеры. Прислушивайтесь к словам начальства и держите нос по ветру. Не исключено также, что в делах любовных вы встретите свой идеал либо сами станете таковым для кого-то. У остальных Дев в делах семейных периодически станут возникать нестыковки.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.



ВЕСЫ

Поскольку в эти дни вы почувствуете себя бодрее и энергичнее, чем обычно, то вам следует направить избыток сил на какое-нибудь стоящее дело. Рекомендуется заняться финансами, поскольку при умелой постановке дела эта неделя может оказаться весьма прибыльной. Неплохо также пройдут мероприятия по наведению мостов с теми, в союзе с кем вы заинтересованы.

Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Те, кто родился в ноябре, ловите удачу, пока она как синяя птица будет в эти дни кружить над вами! Октябрьским же Скорпионам начало недели может принести ухудшение самочувствия и беспокойство, а общение заставит нервничать и переживать. Держите себя в руках. И еще, постарайтесь не давать обещаний — выполнить их вам, скорей всего, не удастся. К выходным положение улучшится и кое-что даже удастся исправить.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы ноября и второй декады декабря в эти дни сумеют направить все свои силы точно в цель. Это позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела, творческие порывы непременно принесут отдачу, а инициатива не останется незамеченной. В личной жизни вы также способны со всей серьезностью рассматривать возникающие проблемы. А Стрельцам середины знака пока придется довольствоваться малым, так как обстоятельства будут явно не на вашей стороне.

Благоприятные дни — вторник.

Неблагоприятные дни — воскресенье.



КОЗЕРОГ

Не все, что вы запланируете на эти дни, сложится так, как вы рассчитываете. У рожденных до 10 января многое получится куда лучше! Фортуна явно решила вас приятно разыграть, припрятав подарки там, где вы и не надеялись их найти. Особенно порадуют отношения с близкими и друзьями. Только Козероги второй декады января должны повременить с реализацией своих задумок и планов, так как надеясь на одно, вы получите другое, причем явно не то, что хотели.

Благоприятные дни — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ВОДОЛЕЙ

Родившихся в январе и в первой декаде февраля ни на минуту не должно покидать чувство ответственности. Вам не единожды придется доказывать, что вы достойны занимаемой должности, а ваши промахи и ошибки — явление временное и случайное. Близкие также не преминут возложить на вас свои заботы в надежде, что именно вы сумеете с ними разобраться. У остальных Водолеев неделя благоприятная, а кого-то даже ждут великие свершения!

Благоприятные дни — вторник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РЫБЫ

Рыб февраля и первой декады марта многое в эти дни будет устраивать и пойдет довольно удачно, начиная от объяснения в любви и заканчивая выгодными предложениями на работе. От вас же требуется проявить повышенную активность, и все доводить до победного конца, и тогда вы получите на руки все подарки судьбы, предназначенные вам на этот период. У остальных Рыб неделя не столь благоприятная. Не исключены проблемы на работе или в семейных отношениях.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.

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