- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября13:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября15:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября15:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября17:00
- Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября15:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября15:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября17:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября17:00
- Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября17:00
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
ОВЕН
Апрельских Овнов ждут приятные сюрпризы, новые знакомства и неожиданные выгодные предложения. Ко всему произошедшему в эти дни следует отнестись очень внимательно. Нечто необычное может повлечь за собой кардинальные перемены. И у тех, кто не побоится рисковать и готов сделать неординарные шаги, есть все шансы преуспеть, взлететь или покорить. У родившихся в марте будни не столь продуктивные, поэтому стоит разумнее подходить к планированию дел на это время.
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.
ТЕЛЕЦ
Неделя не из легких для Тельцов апреля и первой декады мая. Не исключено, что вас станут преследовать неприятные стечения обстоятельств и непонимание со стороны окружающих. Так что не стоит лишний раз навязывать свое общество тем, с кем ваши отношения и так натянуты. У остальных Тельцов неделя более благоприятна. В общении установится взаимопонимание, дела пойдут неплохо.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасная неделя для родившихся в мае и в первой декаде июня. Трудолюбие и дисциплина сделают свое дело, и вы не останетесь без особой награды и должного признания на работе. Трудовые подвиги не помешают устраивать и личные дела. А остальным Близнецам вряд ли удастся избежать размолвок и претензий, да и здоровье может подкачать в начале и в конце недели.
Благоприятные дни — вторник, среда, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
РАК
Для Раков июня и первой декады июля неделя благоприятная. Но, похоже, ваши мысли станут витать далеко от дел. Они устремятся в романтико-лирическом направлении. Однако вы не пожалеете, если посвятите любимым большую часть своего времени, — положительные эмоции дадут вам заряд энергии и молодости. И лишь те, чью работу можно отнести к разряду творческих, должны быть начеку: не просмотрите свою Музу — она намеревается погостить у вас. А вот родившиеся после 13 июля в первой половине недели должны избегать любого перенапряжения, так как это может негативно отразиться на многих сферах жизни.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — вторник.
ЛЕВ
Родившимся в июле и первой декаде августа неплохо было бы переждать эту неделю в каком-нибудь укромном уголке, чтобы не смогли до вас добраться ни неприятности, ни недоброжелатели. А если учесть, что в этот период сами вы, не задумываясь о последствиях, готовы будете броситься в бой, то, как видите, уединение — самый удобный способ миновать грозу. Остальные Львы до пятницы поведут себя так, что ни у кого не возникнет мысли перечить вам. Но в выходные нужно быть начеку, поскольку и вы станете не застрахованы от неблагоприятных стечений обстоятельств.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ДЕВА
Удачная неделя для Дев августа и первой декады сентября. В этот период вы получите возможность продвинуться вперед в делах карьеры. Прислушивайтесь к словам начальства и держите нос по ветру. Не исключено также, что в делах любовных вы встретите свой идеал либо сами станете таковым для кого-то. У остальных Дев в делах семейных периодически станут возникать нестыковки.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.
ВЕСЫ
Поскольку в эти дни вы почувствуете себя бодрее и энергичнее, чем обычно, то вам следует направить избыток сил на какое-нибудь стоящее дело. Рекомендуется заняться финансами, поскольку при умелой постановке дела эта неделя может оказаться весьма прибыльной. Неплохо также пройдут мероприятия по наведению мостов с теми, в союзе с кем вы заинтересованы.
Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
СКОРПИОН
Те, кто родился в ноябре, ловите удачу, пока она как синяя птица будет в эти дни кружить над вами! Октябрьским же Скорпионам начало недели может принести ухудшение самочувствия и беспокойство, а общение заставит нервничать и переживать. Держите себя в руках. И еще, постарайтесь не давать обещаний — выполнить их вам, скорей всего, не удастся. К выходным положение улучшится и кое-что даже удастся исправить.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы ноября и второй декады декабря в эти дни сумеют направить все свои силы точно в цель. Это позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела, творческие порывы непременно принесут отдачу, а инициатива не останется незамеченной. В личной жизни вы также способны со всей серьезностью рассматривать возникающие проблемы. А Стрельцам середины знака пока придется довольствоваться малым, так как обстоятельства будут явно не на вашей стороне.
Благоприятные дни — вторник.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
КОЗЕРОГ
Не все, что вы запланируете на эти дни, сложится так, как вы рассчитываете. У рожденных до 10 января многое получится куда лучше! Фортуна явно решила вас приятно разыграть, припрятав подарки там, где вы и не надеялись их найти. Особенно порадуют отношения с близкими и друзьями. Только Козероги второй декады января должны повременить с реализацией своих задумок и планов, так как надеясь на одно, вы получите другое, причем явно не то, что хотели.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВОДОЛЕЙ
Родившихся в январе и в первой декаде февраля ни на минуту не должно покидать чувство ответственности. Вам не единожды придется доказывать, что вы достойны занимаемой должности, а ваши промахи и ошибки — явление временное и случайное. Близкие также не преминут возложить на вас свои заботы в надежде, что именно вы сумеете с ними разобраться. У остальных Водолеев неделя благоприятная, а кого-то даже ждут великие свершения!
Благоприятные дни — вторник.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
РЫБЫ
Рыб февраля и первой декады марта многое в эти дни будет устраивать и пойдет довольно удачно, начиная от объяснения в любви и заканчивая выгодными предложениями на работе. От вас же требуется проявить повышенную активность, и все доводить до победного конца, и тогда вы получите на руки все подарки судьбы, предназначенные вам на этот период. У остальных Рыб неделя не столь благоприятная. Не исключены проблемы на работе или в семейных отношениях.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Астрологический прогноз на неделю, 23-29 января
- Астрологический прогноз на неделю, 4-10 сентября
- Астрологический прогноз на неделю, 7-13 мая
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Глава Минреинтеграции подал в отставку11:00
- РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября09:00
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября11:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Украина перешла на зимнее время09:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА