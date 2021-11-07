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Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября
ОВЕН
Благоприятная неделя для Овнов марта. У рожденных в апреле немного похуже: в начале недели могут возникнуть трудности, заминки, ошибки и нестабильное настроение. Попробуйте окружить себя жизнерадостными и активными людьми, их задор и оптимизм отвлекут вас от текущих проблем, уберегут от конфликтов и помогут обрести уверенность в завтрашнем дне. Тем более что этот день может быть у кого-то уже рядом!
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и первой декады мая на этой неделе могут серьезно обостриться партнерские отношения. Постарайтесь не вступать в споры, никого не перевоспитывайте и не осуждайте — вам будет недоставать элементарной объективности. А еще, возможно, придется поволноваться из-за денег: финансы каким-то образом умудрятся доставить вам неприятности. Зато Тельцы второй декады мая в эти дни будут полностью застрахованы от подобных напастей — для вас это благоприятное время.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Как ни странно, но в этот весьма благоприятный для вас период вы найдете покой для души и сердца в том, что вам не дадут покоя ваши самые близкие и любимые люди. Они увидят и оценят ваши заботу и умение быстро собираться с мыслями и молниеносно принимать взвешенные решения! На работе также найдется чем удивить коллег и руководство — творческий потенциал на высоте!
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
РАК
Благоприятная неделя для Раков первой декады июля. А все потому, что ваши интересы в эти дни не станут расходиться с интересами коллег, близких и друзей — со всеми полное согласие! Да и перемены, которые произойдут в это время, вас, скорее всего, вполне устроят: появятся шансы заявить о себе на работе, укрепить отношения в семье и просто успешно решить ряд текущих проблем. К сожалению, остальным Ракам эти дни могут принести хлопоты и волнения. Июньским Ракам нужно быть во всеоружии в конце недели, а Ракам второй декады июля — в ее начале.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Неделя непростая. Но возможных сбоев и огорчений будет значительно меньше, если прямо с понедельника настроиться не требовать от нее чего-то большего — хватит и того, что проблем будет не слишком много. Вот только кошелек ваш в этот период может изрядно опустеть: не исключено, что захочется и близких чем-нибудь приятным побаловать, и себе прикупить нечто желанное. Вот только будете ли довольны этими покупками в дальнейшем? Тщательно подойдите к любым тратам, даже самым на первый взгляд незначительным.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник — четверг.
ДЕВА
Благоприятная и в то же время очень ответственная неделя, поскольку наряду с успехами в делах и теплым общением с близкими вам еще придется уделять повышенное внимание деньгам. Хотя почему придется?! Да вы сами с удовольствием приметесь считать да пересчитывать прибыли, прикидывать расходы, планировать предстоящие покупки и с воодушевлением искать новые источники дохода.
Благоприятные дни — вторник, пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
ВЕСЫ
Основные заботы, обязанности и радости на этой неделе будут связаны у вас с любимыми людьми — с их проблемами, здоровьем, воспитанием, образованием. Но если в понедельник-вторник некоторые ситуации все же будут встречать на своем пути препятствия, то со среды общение с близкими станет для вас источником радости и хорошего настроения. На работе тоже многое пойдет как по маслу.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
СКОРПИОН
Противоречивая неделя для октябрьских Скорпионов. Постарайтесь учитывать складывающиеся обстоятельства и большие планы перенести на потом. Зато Скорпионы ноября в эти дни способны одержать заслуженные победы на многих фронтах. Хотя, возможно, все, что вам сейчас надо, — это спокойствие и приятное общение. Что ж, такое положение вещей обстоятельства в настоящее время тоже готовы будут предоставить вам по первому требованию — ведь это период ваших дней рождения!
Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов ноября и второй декады декабря это благоприятная неделя. Многое, особенно у ноябрьских Стрельцов, пойдет настолько гладко, что сами себе позавидуете. Сложится впечатление, что вам оказывается поддержка свыше. К сожалению, Стрельцы первой декады декабря с понедельника могут с головой окунуться в проблемы и ссоры. Учитывайте и то, что нечто тайное может стать явным, и если вам есть что скрывать, то поберегите свои секреты.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — суббота.
КОЗЕРОГ
Инициатива и творческий подход к делу позволят большинству из вас добиться в эти дни определенных успехов на карьерном поприще. А вот в личной жизни нужно быть внимательными и предусмотрительными, особенно Козерогам второй декады января. Напор и решительность запросто могут спровоцировать ссоры. Сейчас в домашней обстановке диктат или упрямство вам не помощники. Положитесь на свое доброе сердце и заботу о других — и все станет так, как вы того желаете.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ВОДОЛЕЙ
Противоречивое и энергозатратное время для Водолеев января и первой декады февраля. Разумно подойдите к любым тратам и тщательно просчитывайте свои действия, так как вероятность неблагоприятного исхода в эти дни достаточно велика. Для остальных Водолеев на этой неделе очень важно будет с энтузиазмом и рвением отнестись к своим служебным обязанностям. Усердие и дисциплина вам зачтутся. В отношениях с людьми с четверга вы легко найдете нужный ключик к любому человеку.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.
РЫБЫ
Благоприятная неделя для большинства Рыб. Не стесняйтесь в эти дни проявлять перед коллегами и начальством свою эрудицию и профессионализм. Блесните также умением договариваться с людьми — им сейчас с вами будет очень легко и многие от вас будут просто без ума. Во второй половине недели можно будет увеличить физические нагрузки — это пойдет на пользу вашему здоровью. А вот воскресенье проведите спокойнее.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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