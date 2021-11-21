Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

21.11.2021 17:00

ОВЕН

В эти дни Овны первой декады апреля могут быть втянуты в очень неприятные события. Во всем проявляйте осторожность и не поддавайтесь на авантюры. У остальных Овнов, особенно рожденных в марте, эти дни пройдут если не замечательно, то очень неплохо. Смело планируйте важные дела, встречи или поездки. Несмотря на существующие ограничения, вы можете достичь намеченного.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов апреля и первой декады мая вся неделя неблагоприятна для партнерских отношений. Вас могут больно ранить или разозлить чужие высказывания и поступки. Хотя, если честно, то сами вы тоже будете готовы обидеть. Будьте терпимы и мудры. У Тельцов второй декады мая эти недоразумения остались в прошлом. Поэтому на этой неделе берите бразды правления в свои руки, и тогда в декабре у вас есть шанс добиться очень значимых результатов.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Внимательно отнеситесь в эти дни ко всем происходящим вокруг вас событиям: не исключено, что именно они являются предпосылками конструктивных и позитивных перемен в вашей жизни. Кстати, не обойдется без приятных встреч, знакомств и новых впечатлений. Наиболее явно эти тенденции будут выражены у Близнецов первой декады июня. Остальные должны ориентироваться на будни, так как к выходным возможно изменение ситуации.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

Многое из того, что задумают июльские Раки сделать на этой неделе, не встретит никакого препятствия. Вам станут помогать и люди, и обстоятельства. Ближайшее окружение готово будет внимательно выслушать ваше мнение и внять вашим словам. У рожденных в ­июне неделя неяркая — будни, суета, отсутствие солнца сделают свое дело. Но в депрессию впадать не стоит. Наоборот, надо внимательно проанализировать складывающиеся ситуации и предпринять ответные шаги, чтобы в декабре не попасть в сложное положение.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

В эти дни на долю августовских Львов выпадет немало всевозможных нагрузок как физических, так и эмоциональных. Кому-то из вас придется на работе пропадать с утра до ночи, на кого-то взвалят непосильное задание, а тут еще и отношения с коллегами, начальством или близкими начнут портиться на глазах. Львов июля, наоборот, ждут благоприятные дни, так как вы вступаете в интересный и перспективный период жизни.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

У августовских Дев на этой неделе не все пойдет гладко и быстро — возможны как собственные просчеты, так и подножки недоброжелателей. Также обратите внимание на здоровье и исключите перегрузки. А вот рожденные в сентябре легко сумеют и острые углы обойти, и красноречиво убедить в чем-либо даже самых ярых оппонентов. Правда, для этого сначала надо будет позаботиться о том, чтобы окружающие явно были заинтересованы в общении с вами.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — суббота.



ВЕСЫ

Благоприятная неделя для сентябрьских Весов. Все будет протекать легко и просто, не доставляя вам никаких проблем и переживаний. Да и деньги могут вас неожиданно приятно порадовать. К сожалению, от Весов октября в эти дни удача может отвернуться. А еще не слишком-то доверяйте чужим словам и обещаниям. И будьте аккуратны с деньгами — возможны потери, неудачные покупки или одалживания, которые вам не скоро вернут.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СКОРПИОН

Ноябрьские Скорпионы будут способны добиться в эти дни многого. Но лучше всего вам удастся покорять и восхищать. Причем получится это одинаково успешно и на служебном поприще, и в личной жизни. Вы не столкнетесь ни с какими проблемами и непониманием в отличие от ваших октябрьских соседей по знаку зодиака. Для Скорпионов октября это не лучшее время — сложности могут возникнуть там, где никто их не ждет. А бороться и решать возникшие задачи придется с повышенными затратами сил и денежных средств.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы ноября по многим вопросам будут вне конкуренции. Активность, умело направленная в нужное русло, и искренняя заинтересованность в происходящем позволят им легко расправляться с любыми проблемами. Но Стрельцам декабря, особенно рожденным в первой декаде месяца, не все будет подвластно в эти дни. Мало того, вы еще и сами начнете осложнять обстановку предвзятым отношением к людям. Впрочем, окружающие тоже молчать не станут. И за деньгами следите — они способны огорчить.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



КОЗЕРОГ

Сложная неделя для декабрьских Козерогов. Эти дни могут омрачиться вашей непоследовательностью и алогичностью действий. Нечеткое понимание ситуации или легкомысленное отношение к проблеме приведет к напрасным переживаниям и трате сил. У рожденных в январе эти дни сложатся куда спокойнее. Вам на помощь придут друзья со своими советами, а ваша интуиция подскажет выход из самой необычной ситуации.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



ВОДОЛЕЙ

Перспективная и благоприятная неделя для Водолеев второй декады февраля и особенно для рожденных в январе. Вашей активности и желанию преуспеть в эти дни можно будет только позавидовать! Плюс вам станет невероятно везти и в делах, и в личной жизни. Остальным Водолеям придется поднапрячься или вообще приостановиться, чтобы, пытаясь разобраться с проблемами, не усугубить их.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, пятница.



РЫБЫ

Для Рыб первой декады марта это благоприятный период. У вас появится стремление произвести как можно более сильное впечатление на свое окружение. И, похоже, вам это удастся. И высока вероятность, что как раз благодаря этому кто-то, в ком вы очень заинтересованы, изменит отношение к вам в лучшую сторону. Так что вы уж постарайтесь. У остальных Рыб эти дни сложатся иначе. Рожденным в феврале придется сложнее, поскольку благоприятные обстоятельства будут обходить стороной.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.

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