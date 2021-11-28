Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря

28.11.2021 17:00

ОВЕН

Благоприятная неделя для Овнов марта. Ваше умение улавливать желания окружающих и по ходу дела менять свои планы поможет вам в эти дни легко подстроиться под любую ситуацию и адаптироваться к любым переменам. Рожденным в апреле лучше ограничить контакты, так как в эти дни проблемные тенденции могут добавить сложности в отношения как на работе, так и дома.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



ТЕЛЕЦ

Для Тельцов апреля и первой декады мая — проблемное время. По причине вашего неустойчивого настроения и подверженности эмоциям эта неделя может сложиться для вас очень нестабильно. Не затевайте разборов полетов без крайней на то необходимости, которая, похоже, в данный период станет появляться как раз чаще обычного. Рожденные во второй декаде мая будут вольны жить без оглядки, так как обстоятельства в эти дни будут вам благоволить.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Скорее всего, скучать большинству Близнецов в эти дни явно не придется: и на работе надо будет покрутиться белкой в колесе, и внимание к проблемам близких потребуется проявить в полной мере. А уж домашние, поверьте, найдут, чем загрузить вашу голову. Хорошо еще, что со всем этим вы справитесь неплохо. Но рожденным в июне придется чуть сложнее или большее время понадобится для решения идентичных задач, чем рожденным в мае, поэтому в воскресенье отдохните.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



РАК

Хорошее настроение в эти дни Ракам июля, как правило, будут создавать самые близкие и любимые люди. В ваших с ними отношениях воцарятся гармония и согласие. Конечно, без пары острых моментов вы все же не обойдетесь, но чей-то виноватый взгляд или искреннее раскаяние быстро снимут кратковременное напряжение. К сожалению, у рожденных в июне этих моментов будет чуть больше, чем хотелось бы. Но справиться с этим у вас получится. Вот только на выходные не планируйте выяснение отношений — вряд ли вы будете довольны результатом.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ЛЕВ

На этой неделе многое у Львов июля и первой половины августа станет получаться без какого-либо напряжения, а через встречи и контакты вы получите массу ценной информации, которая очень пригодится или поможет. Остальные Львы могут столкнуться с неприятием их позиции близкими или коллегами. Постарайтесь не форсировать события, а переждать это время, так как в одночасье разрушить стену непонимания не удастся.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ДЕВА

В эти дни августовским Девам довольно трудно будет поддерживать мир и согласие с окружающими. Накопленные усталость, недовольство или раздражение выпадут в виде обильных осадков из упреков и претензий на ни в чем не повинное ближайшее окружение. Вы уж как-то постарайтесь сдерживать себя. Рожденным в сентябре волноваться в будни практически не придется, вот только выходные могут внести небольшую сумятицу. Но если вы будете внимательны и предусмотрительны со своим окружением, то сможете избежать недоразумений и не испортить настроение ни себе, ни близким.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



ВЕСЫ

На этой неделе ваши трудовые подвиги наверняка принесут свои плоды. В семейных делах большинство Весов тоже сумеет легко разобраться, поэтому выяснение отношений или принятие трудных решений не стоит откладывать на потом. Выходные менее удачны, поэтому желательно провести их спокойнее, не взваливая на себя лишних забот и не одаривая близких критикой, особенно если вы родились после 13 октября.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



СКОРПИОН

Скорпионам октября на этой неделе активность надо бы снизить. Будет трудно восстанавливать силы и сохранять равновесие. А вот рожденных в ноябре в эти дни ожидают приятные неожиданности, успехи в делах и подарки судьбы. Возможны новые полезные связи или такой поворот в отношениях с коллегами и близкими, о котором вы только могли мечтать. Так что непременно используйте в личных целях все эти возможности.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



СТРЕЛЕЦ

Удачное и продуктивное время для большинства Стрельцов. Обязательно дайте выход своей бурлящей энергии, и она сослужит вам хорошую службу. Не исключено, что вашими идеями заинтересуются люди, стоящие выше вас на ступеньках карьерной лестницы. Однако у рожденных в первой декаде декабря в начале недели активности будет недоставать, либо вы перебросите заботы и ответственность на своих знакомых. Увы, но это не слишком-то понравится вашим близким.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — вторник.



КОЗЕРОГ

В эти дни вокруг Козерогов декабря могут закипеть нешуточные страсти. Отчасти в этом будет и ваша вина: несдержанность, обидчивость и рассеянность повлекут за собой события, способные вбить клин в ваши отношения с людьми или стереть прежние достижения. У рожденных в январе, наоборот, спокойная и размеренная неделя, которая может принести как накопление сил, так и удачу.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

В эти дни благодаря продуктивному общению вы способны будете достичь немалых успехов как в деловой, так и в личной жизни. Да и ваши прошлые заслуги и надежная репутация готовы будут открыть перед вами не одну заветную дверь. Поэтому поспешите наладить необходимые вам отношения и попытайтесь с умом «использовать» тех, кто оказался связан с вами обязательствами или обещанием.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



РЫБЫ

Некие непредвиденные события на работе или учебе заставят февральских Рыб в эти дни излишне поволноваться. А тут еще, как назло, придется уделять своим близким больше внимания, чем вы можете себе позволить из-за вашей загруженности. Это, к сожалению, отвлечет вас не только от запланированных дел, но и от возможности вовремя сориентироваться в карьерных переменах. У Рыб первой декады марта в выходные дни могут появиться схожие проблемы. В остальном у рожденных в марте более спокойная неделя. Настроение хорошее, а дела движутся в нужном направлении.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.

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