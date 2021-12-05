- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря17:00
- Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря17:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября17:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября13:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября15:00
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября15:00
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября17:00
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
ОВЕН
Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период вам принесет гораздо большую выгоду постепенное развитие ситуации — так вам будет легче уследить за возможными переменами. Более того, сейчас, когда ваш потенциал не так уж и высок, вы не растратите свои силы впустую.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период вам принесет гораздо большую выгоду постепенное развитие ситуации — так вам будет легче уследить за возможными переменами. Более того, сейчас, когда ваш потенциал не так уж и высок, вы не растратите свои силы впустую.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
Для майских Близнецов это лучшая неделя декабря. И то, как она сложится, во многом будет зависеть от вас. Постарайтесь добросовестно относиться к возложенным на вас обязательствам — и работа не доставит проблем. А вот рожденным в июне в общении и контактах нужно быть предусмотрительными и осторожными. Поэтому в эти дни и в домашних спорах, и в служебных конфликтах лучше занимать исключительно нейтральную позицию.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
Ответственное время для Раков июня и второй декады июля. Не исключено, что в эти дни над вашими семейными отношениями соберутся грозовые тучи. Почаще напоминайте себе, что, во-первых, родня есть родня — и вам никуда от этого не деться, а во-вторых, как бы вы ни сердились, все равно потом помиритесь. Так для чего же тогда ссориться? Рожденных в середине знака подобное обойдет стороной, поэтому используйте эти дни для реализации задуманного или просто для отдыха и накопления сил.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
ЛЕВ
Для июльских Львов это подходящее время для выяснения отношений или обсуждения серьезных вопросов. Вам легко найти точки соприкосновения или выгодные компромиссы! Впрочем, с делами у вас тоже все ладится. Чего нельзя сказать о рожденных в августе. Чем ближе ваш день рождения к 22 августа, тем больше проблем у вас возникнет. Но собравшись с мыслями и сконцентрировавшись на конструктивном решении задач, можно минимизировать возможные неудачи.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
ДЕВА
В эти дни августовским Девам не стоит слишком доверять тому, что будут говорить и обещать окружающие: вполне вероятно, что вы пойдете на уступки, когда необходимо проявить твердость. И особенно будьте осторожны в денежных вопросах. У рожденных в сентябре эти дни сложатся получше, причем Дев второй декады сентября в начале недели удача вообще может побаловать как минимум благоприятным стечением обстоятельств, а как максимум — крупным выигрышем как в прямом, так и в переносном смысле.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ВЕСЫ
На этой неделе Весы сентября и первой декады октября невероятно работоспособны, общительны и любвеобильны. Добавьте к этому творческий подход к делу, умение убеждать, а также полное взаимопонимание с детьми и любимыми — и вы поймете, что неделя должна удастся на славу! Вот только у рожденных во второй декаде октября возможны споры и конфликты. Поэтому будьте в эти дни очень внимательными и тактичными.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Противоречивая неделя у Скорпионов октября, поскольку эти дни чреваты повышенной суетой и перегрузками в первую очередь на работе. У рожденных в ноябре неделя получится особенно плодотворной и благоприятной для тех из вас, кто не побоится во всеуслышание заявить о себе. Удача сейчас будет на стороне дерзких и инициативных. Причем преуспеть вам удастся практически на любом поприще. Так что стоит выбрать стоящую цель и приняться за ее реализацию.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе многие ваши просьбы имеют шанс быть услышанными и в скором времени воплощенными в жизнь. Вы же необычайно тонко чувствуете малейшие перемены в настроении окружающих, и это позволит своевременно смягчить обстановку. Только рожденным в первой декаде декабря во второй половине недели стоит отложить любые активные действия. Инициативность в это время может только усложнить вам жизнь.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — пятница, суббота.
КОЗЕРОГ
Эта неделя потребует от декабрьских Козерогов терпения и выносливости. Вам придется постараться, чтобы ваша несдержанность, критика и навязчивое желание вносить во все ясность не спровоцировали разлад в отношениях. Отложите выяснение отношений на следующую неделю — начнется более спокойный период, и все пойдет мирно. У Козерогов января неделя благоприятная. В большинстве ситуаций удача будет на вашей стороне, и этим нужно воспользоваться.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
ВОДОЛЕЙ
Неделя благоприятная, и, стало быть, вам надо запастись на эти семь дней достойными целями и приступить к их осуществлению. Так, например, это подходящее время для того, чтобы преуспеть на карьерном поприще. А еще в эти дни вы запросто сможете выступить для близких и друзей в роли настоящего психотерапевта: вы умело раскладываете по полочкам все их тревоги и переживания. Это, кстати, позволит вам реализовать ряд ваших планов.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
У февральских Рыб не совсем гладко в данный период пойдет работа. Могут обостриться отношения с коллегами, начальство начнет косо смотреть в вашу сторону, и от собственных ошибок уберечься трудно. Ваша задача — суметь удержаться в седле. У Рыб марта ситуация складывается получше. Только у Рыб первой декады марта в самом начале недели могут быть сбои, но потом все нормализуется. А если вы родились во второй декаде марта, то эти дни принесут только положительные эмоции.
Благоприятные дни — четверг, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины16:00
- В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров14:00
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды13:00
- В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения11:00
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря15:00
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества13:00
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина11:00
- На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины10:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-417:00
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря14:00
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске12:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения
- В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске
- Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"
- Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря
- В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров
- В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества
- В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів
- Меркель ушла с должности канцлера ФРГ