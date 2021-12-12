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Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
ОВЕН
Овны марта и первой декады апреля в эти дни могут не волноваться из-за того, что что-то пойдет не так. Наоборот, многое будет складываться даже лучше, чем вы предполагаете. А вот Овны второй декады апреля со вторника будут не защищены от ошибок и промахов. Только в понедельник и субботу вы станете смотреть на происходящие вокруг события иными глазами — как бы со стороны. Это поможет быстрее отыскать решения самых сложных и запутанных проблем.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
ТЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для Тельцов апреля и второй декады мая. Но рожденным в середине знака доставят немало хлопот партнерские отношения. Но хуже всего то, что служебные конфликты, разногласия со старшими родственниками или непослушание младших могут ощутимо ударить по здоровью. Хорошо хоть в эти дни вы сумеете контролировать себя и тем самым не доводить ситуации до точки кипения.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Рожденным до 11 июня стоит постараться использовать благоприятные стечения обстоятельств, которых будет предостаточно в эти дни. Удача будет на вашей стороне все семь дней этой недели. У Близнецов второй декады июня со вторника не слишком удачно станет складываться общение. Раздражение по любому поводу или неуверенность в своих действиях могут бросать вас из одной крайности в другую. Учитесь управлять эмоциями в бурном житейском море.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
РАК
У Раков июня и второй декады июля это непростая неделя. Кроме того что настроение оставляет желать лучшего, так еще возможны дополнительные нагрузки на работе или дома. Выходные обязательно следует посвятить отдыху. У Раков середины знака, наоборот, это удачная неделя. В эти дни сможете одержать победу практически на всех фронтах — ваше обаяние, трудолюбие, творческий подход к делу и уверенность не смогут никого оставить равнодушным! Шанс повлиять на детей тоже не упустите.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — понедельник.
ЛЕВ
Июльские Львы вступят в период, благоприятный для любви и творчества. В отношениях будут мир и согласие. Вы можете выявить ваши ранее скрытые таланты. У рожденных в августе эти дни будут сотканы из противоречий и проблем. Хотя Львам второй декады августа обстоятельства сделают поблажку в начале недели, но в ее середине вы станете везде опаздывать, не успевать с работой или конфликтовать с домашними. Зато начиная с пятницы от недавнего напряжения не останется и следа.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ДЕВА
Августовские Девы в эти дни могут столкнуться с непониманием в общении и дополнительными нагрузками на работе. Минимизируйте неблагоприятные последствия — старайтесь соблюдать режим сна и отдыха. А вот Девы сентября должны обязательно уделить в эти дни повышенное внимание своим родным, близким и любимым. Поверьте, сейчас у вас есть все шансы наладить с ними полное взаимопонимание. Причем помочь в этом могут общие увлечения.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.
ВЕСЫ
Для Весов сентября и первой декады октября это время, когда все легко получается, и даже непредвиденные обстоятельства не мешают правильно воспользоваться ситуацией и извлечь из нее выгоду. Общение с людьми тоже принесет свою пользу. У остальных Весов отношения с близкими могут быть очень неустойчивыми. Остерегайтесь в эти дни раскачать их еще больше.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
СКОРПИОН
Неделя благоприятная во всех отношениях для Скорпионов октября и второй декады ноября. В эти дни будет возможность одним махом расправиться со многими проблемами, ведь, кроме желания преуспеть, не покинут решительность и везение. Есть шанс подправить и финансовые дела: где-то рядом витает весьма выгодное для вас предложение. Порадует и личная жизнь. Только Скорпионов середины знака неурядицы станут преследовать до выходных. Не волнуйтесь, на следующей неделе от них не останется и следа.
Благоприятные дни — понедельник, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
СТРЕЛЕЦ
От Стрельцов ноября и первой декады декабря эти дни потребуют большей, чем обычно, концентрации сил. Возможные финансовые траты будут напрасными, поэтому отложите большие покупки. Зато у остальных Стрельцов велика вероятность того, что в эти дни все будет складываться на редкость удачно и в карьере, и в личной жизни. Воспользуетесь по полной программе всеми подарками судьбы, которые будут преподнесены вам в связи с днем рождения.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
КОЗЕРОГ
У январских Козерогов неделя пройдет очень даже неплохо. Работа, друзья и домашний очаг порадуют успехами и теплом. Используйте это время не только для завершения дел и восстановления отношений, но и для укрепления сил и нервной системы. У Козерогов декабря удачливости будет немного меньше, но воспользоваться подарками судьбы не составит проблем, если настроиться на позитив. Только в воскресенье вас начнут атаковать проблемы всех мастей и размеров, поэтому отложите на два-три дня важные дела.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям первой декады февраля не стоит возлагать слишком больших надежд на эту неделю, поскольку и на работе, и дома не обойдется без проблем и неожиданностей. Напротив, Водолеев января и второй декады февраля эти дни наверняка порадуют: работа не утомит, а в отношениях с близкими и любимыми установится безоблачная погода.
Благоприятные дни — понедельник, четверг, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
РЫБЫ
Рожденным в марте немало пользы и радости в эти дни принесет общение. Вы не будете обделены вниманием близких и друзей: у них всегда найдутся и желание, и время поинтересоваться вашими проблемами и планами. Вы тоже не лишите их своей поддержки, да и в делах будете огонь. Февральским Рыбам придется несколько сложнее в эти дни добиваться успеха и признания. Но если вы не поставите перед собой грандиозных задач, то сможете миновать сложности этой недели с минимальным ущербом.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.
По материалам: https://www.sb.by/
Теги: гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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