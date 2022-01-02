Гороскоп на неделю с 3 по 9 января

02.01.2022 17:00

ОВЕН

Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. В ближайшее время вас не будут донимать ни служебные проблемы, ни домашние неурядицы, так что поспешите начать реализацию своих планов. У рожденных во второй декаде апреля могут проявиться раздражение в контактах с людьми и непоследовательность в действиях. Если не предпринять должных мер предосторожности, то это приведет к конфликтам.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ТЕЛЕЦ

К Тельцам апреля и особенно к рожденным в первой декаде мая в эти дни буквально станут притягиваться неприятности. Постарайтесь более ответственно относиться к работе, избегайте выяснений отношений и не распространяйтесь о своих планах. У Тельцов второй декады мая неделя пройдет очень даже неплохо. Вы без проблем выполните ряд запланированных дел, а праздничный и выходные дни пройдут в мире и согласии.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Многое у Близнецов мая и первой декады июня в данный период пойдет как по маслу. Не исключено, что вы частенько станете погружаться в мечты о прекрасном будущем. Ничего страшного: ведь это время, когда мечты сбываются! Только рожденные в конце знака могут столкнуться в эти дни с непониманием или явным противостоянием со стороны окружающих. Поэтому дела, связанные с общением и контактами, стоит перенести на другое время.

Благоприятные дни — понедельник — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Будни этой недели — неплохое время для Раков июня и первой декады июля. Особенно успешным может оказаться планирование, поскольку ваш реалистичный подход позволит найти способы достижения желаемого в минимальные сроки. А вот остальным Ракам эти дни принесут натянутые отношения с окружающими. И на работе, и дома то и дело станут вспыхивать никому не нужные выяснения отношений и ссоры. Все, что вы в состоянии сделать сейчас, так это следить за своим поведением, почаще призывая себя к спокойствию.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



ЛЕВ

Период не слишком благоприятный, но очень ответственный, особенно для рожденных в августе. В это время ваши эмоции, мысли и здоровье будут связаны одной веревочкой. Чуть поволновались — ухудшилось настроение, снизилась работоспособность, не сдержались от резкого слова в общении с близкими, начальство вас критикует, родные обижаются, и узел неприятностей только затягивается. Поэтому будьте спокойными, сдержанными и сговорчивыми.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник — среда.



ДЕВА

Будни этой недели наверняка порадуют взаимопониманием Дев сентября. И вы прямо-таки будете упиваться теплотой чувств. Впрочем, такой душевный настрой сохранится у вас и в рождественские дни. И это ничуть не помешает работе. К сожалению, у рожденных в августе все может происходить совсем иначе, поскольку на этой неделе фортуна будет гостить у ваших более удачливых соседей по знаку зодиака.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

Для Весов первой декады октября эта неделя обещает быть благоприятной. И действительно, покончив с суетливым периодом подготовки и празднования новогодних праздников, вы заметите, что обстоятельства явно складываются в вашу пользу, а это значит, что ни дома, ни на работе никаких проблем у вас не предвидится. А вот Весам сентября, особенно рожденным во второй декаде октября, придется держать ухо востро, так как обстоятельства будут меняться, каждый раз неприятно удивляя и требуя принятия быстрых решений.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



СКОРПИОН

Неделя благоприятна для тесных контактов с окружающими людьми — вы будете на редкость быстро приходить к общему и выгодному для обеих сторон решению. Ну а оригинальность ваших взглядов и умение производить на других сильное впечатление станут залогом того, что вы запросто сможете осуществить задуманное, поскольку довольно легко найдете себе и помощников, и единомышленников.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СТРЕЛЕЦ

Благоприятная неделя для Стрельцов ноября. Все дни насыщены встречами и контактами, и будет просто замечательно, если вы внимательно отнесетесь к любой поступившей вам информации. Не исключено, что впоследствии она очень пригодится. А вот у рожденных в декабре мелкие недомолвки, разногласия с близкими или накопившееся недовольство запросто могут перерасти в банальную бытовую ссору. К счастью, к выходным накал страстей немного спадет.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



КОЗЕРОГ

Сейчас для январских Козерогов наступает время прогресса и обновления. Так что любые перемены, которые появятся в эти дни на вашем горизонте, принесут вам больше пользы, нежели та стабильность, которая, на ваш взгляд, вас вполне устраивает. Не отгораживайтесь от новых планов и целей: у вас хватит сил и на их осмысление, и реализацию. У рожденных в декабре относительно спокойные будни и несколько суетливые выходные.

Благоприятные дни — понедельник, среда, четверг.

Неблагоприятный день — суббота.



ВОДОЛЕЙ

Благоприятная неделя для Водолеев января. Вы находитесь в окружении хороших мыслей и замечательных друзей. Стройте планы на весь предстоящий год — интуиция подскажет вам пути к достижению взаимопонимания и счастья. А вот февральские Водолеи в эти дни будут излишне активными и самоуверенными. Даже в мелочах вы упорно станете стоять на своем. Сейчас это только создаст дополнительные трудности. Почувствовав, что вам сложно идти на компромисс, лучше отложите решение общих вопросов до лучших времен.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



РЫБЫ

Начало недели может получиться не совсем удачным, так как вы будете способны затеять конфликт на пустом месте, лишь бы защитить свое мнение или интересы. Со среды начнется очень ответственный и продуктивный для вас период, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас было интересное и полезное занятие. Ну а в конце недели вы обязательно найдете подходящую компанию для совместного отдыха или приятных разговоров.

Благоприятные дни — среда — пятница.

Неблагоприятные дни — нет.