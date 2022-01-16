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Гороскоп на неделю с 17 по 23 января
ОВЕН
На этой неделе обстоятельства явно будут играть на руку рожденным в марте, и они сумеют сплотить вокруг себя единомышленников и друзей. Полезным будет поразмыслить над своими планами. У Овнов апреля потенциал снизится. При этом в начале недели возможны непредвиденные сбои. В первой половине недели стоит разумно распределять силы, так как в эти дни вам придется плыть против течения.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов апреля и первой декады мая везение в эти дни заметно поиссякнет. Вам придется своими силами бороться со служебными проблемами — а их, как назло, будет становиться все больше и больше. Для остальных Тельцов эта неделя принесет удачу, поэтому не расслабляйтесь, чтобы получить желаемое с минимальными усилиями. Хотя, как вам будет казаться, именно в эти дни вам крайне необходим отдых, поскольку ничто и никто не раздражает, и вы всем и всеми довольны.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, пятница.
БЛИЗНЕЦЫ
Не исключено, что на этой неделе Близнецы мая и первой декады июня станут объектами повышенного внимания. У вас появятся новые знакомства, произойдут полезные встречи, и вы получите массу приятных впечатлений. Не забудете вы и о своих близких: ведь это ваши родные, любимые и любящие вас люди, и сейчас их компания станет вам особенно приятна. К сожалению, у остальных Близнецов эта неделя может не задаться с понедельника. Постарайтесь не затевать сложных дел и не участвовать в дискуссиях.
Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК
У Раков июня и первой декады июля неделя пройдет вполне благоприятно: работа не утомляет, окружение не раздражает, да и приятные неожиданности не исключены. А вот остальным эти дни не обещают быть радостными и продуктивными. Во многом все это произойдет по причине осложнения отношений с окружающими. И что особенно обидно, ими, скорее всего, окажутся домашние или те, кто всегда разделял вашу точку зрения.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
ЛЕВ
Для Львов июля и первой декады августа эта неделя сложна для партнерских отношений. Не исключено, что достаточно будет малейшего повода, чтобы произошла ссора. Причем довольно часто виновником возникшего конфликта будете именно вы. А вот у остальных Львов эти дни будут наполнены позитивом и стремлением к активной деятельности. Действуйте, пока время благоприятствует, поскольку со следующей недели тенденции начнут изменяться в противоположную сторону.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
ДЕВА
На этой неделе у августовских Дев могут произойти не совсем приятные события, причем довольно часто по их вине. Постарайтесь в этот каверзный период усилить контроль над своими поступками и словами. А вот Девам сентября волноваться не стоит, так как все будет удовлетворять. Вы окажетесь в своей колее, и в эти дни вас не покинет удача и здравый смысл, а также сдержанность и рассудительность.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — пятница.
ВЕСЫ
Вполне продуктивной окажется неделя для Весов сентября и первой декады октября, поэтому желательно за эти дни выполнить как можно больше запланированного. У остальных Весов первая половина недели не предназначена для активности и стремительных перемен: дела начнут стопориться, начальство — придираться, а близкие — досаждать претензиями и капризами. Перенесите важные дела на вторую половину недели, и вам удастся достичь запланированного с меньшими усилиями.
Благоприятные дни — вторник, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Непростая неделя у Скорпионов октября. В эти дни возможны нешуточные конфликты. Велика вероятность того, что именно вы будете их основным зачинщиком. Не идите «на принцип» и не доводите разборки в семейном кругу до того, чтобы расшатать здоровье друг друга. Со следующей недели негатив отступит. Скорпионы ноября эти дни проведут в добром расположении духа, в теплой компании своих близких и друзей. Причем, чем ближе к концу знака ваш день рождения, тем больше благоприятного в эти дни вы можете получить.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для Стрельцов ноября и первой декады декабря. Вам удастся создать поистине теплую и волнующую атмосферу в кругу семьи или друзей. В свободное время у вас будет масса возможностей весело и приятно провести время. К сожалению, у остальных Стрельцов в эти дни работы или неприятных контактов может оказаться с избытком, и это, конечно же, станет раздражать и утомлять.
Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — суббота.
КОЗЕРОГ
Для большинства Козерогов это время общения и встреч. Причем вы будете очень щедры на помощь и советы и, не скупясь, начнете вносить коррективы в действия и мысли каждого, кто встретится на вашем пути. И все бы ничего, однако, прежде чем обрушивать на кого-то лавину своего участия, следует уточнить, действительно ли человек в нем нуждается. Только у рожденных в декабре в конце недели возможны сбои настроения и напряженные отношения с близкими.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
ВОДОЛЕЙ
Спокойная неделя для Водолеев января и второй декады февраля. Вы уравновешенны и рассудительны, поэтому многое будет складываться так, как вы хотите. А вот Водолеев первой декады февраля в эти дни ожидает своеобразный экзамен на прочность. Приготовьтесь к тому, что в делах или партнерских отношениях некоторые обстоятельства станут складываться не в вашу пользу. По всей вероятности, пришло время показать, как вы самостоятельно умеете выпутываться из проблем.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
РЫБЫ
Хорошее время для Рыб февраля и первой декады марта. Полное взаимопонимание и умение вовремя пойти на компромисс позволят вам в эти дни удачно решить многие проблемы, да еще и время приятно провести. Если вам понадобится добрый совет, чтобы определиться в какой-либо сложной ситуации, то не стесняйтесь обращаться за помощью — вам не откажут. И только у остальных Рыб вторая половина недели может получиться несколько суетливой, а возможно, и напряженной. Но вы, похоже, быстро все приведете в норму.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — суббота.
По материалам: https://www.sb.by/
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