Гороскоп на неделю с 24 по 30 января

23.01.2022 15:00

ОВЕН

Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Вам неплохо удастся проявить себя в коллективных делах. Общение с друзьями тоже принесет выгоду. А еще это подходящее время для планирования дел на будущее. У остальных Овнов дела в эти дни могут идти с большим трудом, причем в самых разных сферах жизни. Разумно распределяйте силы и приступайте к реализации планов очень осмотрительно.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, суббота.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов первой декады мая неделя непростая. Возможны конфликты с сослуживцами и проблемы на карьерном поприще. Неожиданно может произойти подрыв устоев или пересмотр родительского авторитета, так что проявите предусмотрительность в общении с родителями и детьми. У остальных Тельцов неделя благоприятная и плодотворная, если вы зай­мете активную позицию и приступите к реализации своих планов. Если же вы будете пассивны, то эти дни хороши для отдыха и накопления сил.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Весьма удачная для карьеры неделя. Есть шанс достигнуть заветной вершины. А добиться успеха вам помогут большая пробивная сила и трудолюбие. Но если ожидаемое продвижение пока задерживается, не унывайте — время еще есть. В выходные дни с успехом станут решаться бытовые и семейные вопросы. Подарите эти дни друзьям или детям — вы сможете оказать на них положительное влияние.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

Для Раков первой декады июля это прекрасное время для пересмотра старых позиций и подготовки к грядущим переменам, которые совсем не за горами. А еще в эти дни вам просто необходимо находиться в приподнятом настроении — это крайне благоприятно скажется не только на ваших отношениях с людьми, но и на имидже и репутации. Остальным Ракам в эти дни потребуется много сил и средств, чтобы решить даже маленькую задачу. Поэтому логично будет важные и трудоемкие дела перенести на другое время.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.



ЛЕВ

Не исключено, что в эти дни жизнь проверит на прочность ваши партнерские отношения, чтобы посмотреть, надолго ли приживутся в них непонимание и резкость. Так что имейте в виду, что в любой момент может произойти конфликт, который оставит после себя обиды и раздражение; ну а если вы позволите ему разгореться, то по истечении времени у вас появится глубокое сожаление о случившемся.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ДЕВА

Для сентябрьских Дев неделя хорошая, даже очень. А раз так, то не стоит откладывать выполнение взятых на себя как новых, так давних обязательств, которые сейчас могут неожиданно напомнить о себе. Вложите частичку своей души и немного воображения в дела и отношения, и ошеломляющие результаты не заставят долго ждать. Только у Дев августа в середине недели могут произойти сбои, которые немного омрачат также неплохие дни этой недели.

Благоприятные дни — вторник, среда, суббота.

Неблагоприятный день — четверг.



ВЕСЫ

Довольно продуктивно пройдет неделя у Весов первой декады октября. С делами вы расправитесь играючи, а общаясь с людьми, быстро найдете общие темы и интересы. Но у остальных Весов в эти дни над партнерскими отношениями (по большей части семейными) начнет витать некая недосказанность, и вы перестанете понимать друг друга. Труднее станет мириться и с чужими недостатками, поэтому будьте терпимее и снисходительнее, особенно к своим близким и родным.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — среда, суббота.



СКОРПИОН

Дела в данный период у вас могут резко пойти в гору, да и на свое окружение вам, скорее всего, жаловаться не придется. И видимо, в благодарность за это вам захочется порадовать своих близких и ради них вы не пожалеете принести в жертву даже свои собственные интересы. В кругу коллег и друзей вашим поведением невольно будет двигать желание преус­петь и выделиться. И ведь получится! И лишь в субботу не исключен повод для волнения.

Благоприятные дни — вторник, среда.

Неблагоприятный день — суббота.



СТРЕЛЕЦ

На этой неделе Стрельцы ноября и первой декады декабря будут вовлечены в водоворот активных действий и непредсказуемых событий. За эти дни у вас могут совершиться выгодные сделки, произойти новые интересные знакомства и поступить предложения, о которых вы даже и не мечтали! На долю остальных Стрельцов столько даров не выпадет, но переделать массу дел непременно удастся.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



КОЗЕРОГ

Для Козерогов декабря это один из тех периодов, когда жизнь устраивает экзамен на прочность. Вам предстоит самим выпутываться из проблем, которые появятся перед вами все сразу. Так что будьте готовы к тому, что и дом, и работа устроят вам нешуточный прессинг. Да и за деньгами проследите — они могут как порадовать, так и очень сильно огорчить. Для Козерогов января это благоприятная неделя. Вы вольны делать все, как вам захочется.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ВОДОЛЕЙ

Сложная неделя для Водолеев первой декады февраля. Учтите, что в данный период на ваше здоровье сильное воздействие окажет тот образ мыслей, которого вы станете придерживаться. Подобная ситуация сложится с делами, отношениями и планами на будущее, так что гоните от себя прочь пессимизм и неуверенность в себе, думайте только о хорошем! У остальных Водолеев эти дни пройдут легко и даже незаметно, так как ярких событий может не случиться, поэтому это время идеально подходит для отдыха и накопления сил.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



РЫБЫ

Это подходящий период для того, чтобы оценить свои успехи, выявить причины промахов и наметить планы на будущее. Правда, при их составлении вам обязательно следует рассматривать несколько вариантов развития событий, чтобы потом по ходу дела выбрать оптимальный. Что касается личной жизни, то сейчас с успехом можно выяснять отношения, чтобы внести в них четкость и ясность. А еще вы способны будете приоткрыть завесу какой-то тайны.

Благоприятные дни — вторник, среда, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.

По материалам: