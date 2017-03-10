- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- В зоне АТО за день зафиксировано 39 вражеских обстрелов18:58
- Появились сведения о попавших в плен боевиков "ЛНР" украинских разведчиках (ВИДЕО)18:06
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?17:18
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод15:37
В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами
В незаконной организации «ЛНР» считает основной задачей украинских диверсантов - устранение руководства боевиков и уничтожение инфрастуктуры. Такое мнение высказала представительница «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, пишет «РИА Новости».
Как утверждает Кобцева, украинская сторона организовала диверсионную работу в подконтрольных «ЛНР» районах Луганской области.
«Против нас была развернута многоуровневая война. Все, начиная от обстрелов и заканчивая блокадой, до сих пор исходит исключительно от самой Украины», - заявила она.
По словам Кобцевой, внешнее управление на украинских предприятиях было введено исключительно из-за транспортной блокады.
Напомним, что в августе 2016 года глава «ЛНР» Игорь Плотницкий был госпитализирован после взрыва его автомобиля.
В «ЛНР» назвали причиной взрыва попытку бывших «чиновников» осуществить переворот. Среди обвиняемых - бывший глава «совета министров» Геннадий Цыплаков, бывший заместитель командира «народной милиции» Виталий Киселев и экс-спикер «народного совета» Алексей Карякин. Последний находится в розыске «ЛНР», Цыплаков, по сообщениям сепаратистских СМИ, совершил суицид после задержания. Карякин также заявлял о смерти третьего подозреваемого, Киселева, однако в «ЛНР» это опровергали. Позже «Газета.ру» сообщила, что Киселев действительно был убит боевиками во время допроса, а вместо него «ЛНР» выдает его брата.
Также напомним, что в феврале в Луганске погиб начальник «народной милиции» Олег Анащенко в результате взрыва автомобиля. В его смерти «ЛНР» обвинила украинских диверсантов.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, устрица, ЛНР, Плотницкий, диверсанты
- Плотницкий заявил, что они с Захарченко готовы к встрече с Савченко
- Главарь "ЛНР" Плотницкий озаботился спасением Украины и готов "дать Киеву шанс"
- Плотницкий продолжает надеяться на присоединение "ЛНР" к России
- Плотницкий заявил, что Украина как страна не существует
- Покушение на Плотницкого: версии украинских силовиков
- Болтливый Плотницкий сдал "кураторов" Кремля с потрохами (ВИДЕО)
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети