На Луганщине украинские военные проводят боевые учения с применением РСЗО "Ураган"

11.03.2017 14:17

Военнослужащие одной из реактивных артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины ежедневно проводят учения в Луганской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", сообщает "Интерфакс".

Как сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Луганск" на официальном сайте Министерства обороны Украины, совершенствование профессионального мастерства украинских военных проходит в полевых лагерях на предусмотренном Минскими соглашениями расстоянии от линии разграничения.

"Мы хотя и отведены от переднего края, но в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и дать должный отпор врагу. Украинские "Ураганы" — непобедимы", — отметил командир подразделения артиллеристов.

Он подчеркнул, что его подчиненные круглосуточно находятся в полной боеготовности.

Во время практических занятий артиллеристы отрабатывают совершение маршей, занятия боевых позиций, проведение необходимых расчетов, боевую работу по условному врагу и действуют за вводными, такими как ранение номера боевого расчета, вывод приборов из строя, нападение диверсантов и тому подобное.