Появились сведения о попавших в плен боевиков "ЛНР" украинских разведчиках (ВИДЕО)

11.03.2017 18:06

В сети были опубликованы видео с пленными украинскими военнослужащими, которые были незаконно задержаны боевиками так называемой "ЛНР".

Об этом говорится на сайте "Украинского милитарного портала".

Отмечается, что на лицах пленных украинских военнослужащих видны следы побоев, потому достоверность сказанного может быть сомнительной.

Один из бойцов назвал себя начальником инженерной службы 8-го полка спецназначения ССО Сергеем Иванчуком. На видео он утверждает, что ему было поручено захватить в плен и доставить на контролируемую Украиной территорию боевика Армена Багияна (позывной "Багги").

Также украинские разведчики должны были уничтожить так называемого "Начальника управления Народной милиции ЛНР" Олега Анащенко.

Второй украинский военнослужащий назвался Иваном Деевым и практически повторил показания Иванчука.

Также пропагандисты оккупантов выложили видео с якобы обысками хранилища и квартиры украинской группы разведчиков.



