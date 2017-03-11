- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- В зоне АТО за день зафиксировано 39 вражеских обстрелов18:58
- Появились сведения о попавших в плен боевиков "ЛНР" украинских разведчиках (ВИДЕО)18:06
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?17:18
- Боевики до смерти избили пожилого мужчину "за неуважительное отношение"16:35
- Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"16:24
- Недвижимость в "ЛДНР": элитную скупают россияне, спроса нет, цены падают16:07
- Спикер штаба АТО Леонид Матюхин поблагодарил сослуживцем и извинился перед жителями оккупированного Донбасса15:52
- В результате обстрела Золотого поврежден водовод15:37
Повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач - Кадиевка после утреннего обстрела
Сегодня утром под обстрел попала оккупированная Кадиевка Луганской области, в результате обстрела повреждения получили 15 жилых домов, а также газопровод и линии электропередачи, сообщают сепаратистские СМИ,
В отделе внутренней политики и информации «городской администрации» сообщили: «11 марта 2017 года в 4.15 Стаханов в очередной раз подвергся артиллерийскому обстрелу. В результате артобстрела повреждения и разрушения получили порядка 15 частных жилых домов в районе улиц Майской, Сажевой и по переулку Насосному. В домах повреждено остекление, шиферная кровля, осколками посечены фасады, есть разрушения хозпостроек, заборов, ворот. На территории одного из домовладений находился микроавтобус, который также пострадал от осколков «.
Кроме того, повреждены газопровод и линии электропередачи по улице Майской и объекты инфраструктуры: «Помимо этого, ударной волной повреждено остекление в одной из комнат на втором этаже социального общежития — отделения ГУ ЛНР „Территориальный центр по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных граждан“ на улице Сажевой».
При этом погибших и пострадавших нет.
Фото: tehnopolis.com.ua
Теги: Донбасс, Кадзуки Накадзима, обстрел, разрушения
- Боевики устроили провокационный обстрел Кадиевки, разрушены жилые дома и инфраструктура
- Боевики обстреляли Дзержинск! Ранены дети, убиты козы
- Ночной обстрел Новоазовского района: падало, в основном, по окраинам
- Мрак и ужас Марьинки: четыре часа под огнем (ВИДЕО)
- В "ДНР" заявили, что Захарченко сегодня попал под артиллерийский обстрел
- В результате обстрела в Зайцево повреждена школа
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети