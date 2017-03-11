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В "ЛНР" снова обвинили Украину в прекращении подачи воды в "республику"
11.03.2017 10:48
«Власти» «ЛНР» заявили, что в ночь на 11 марта украинская сторона прекратила подавать воду с Западной фильтровальной станции, в результате чего вода в оккупированном Луганске подается по графику, сообщают сепаратистские СМИ.
В пресс-службе предприятия «Лугансквода» сообщают: «В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит».
По словам директора предприятия «Лугансквода» Александра Авершина, за воду, поставленную в январе с Петровского водовода и Западной фильтровальной станции «республика» рассчиталась.
Фото: informator.media/
Теги: Украина, Донбасс, вода, ЛНР
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