В "ЛНР" снова обвинили Украину в прекращении подачи воды в "республику"

11.03.2017 10:48

«Власти» «ЛНР» заявили, что в ночь на 11 марта украинская сторона прекратила подавать воду с Западной фильтровальной станции, в результате чего вода в оккупированном Луганске подается по графику, сообщают сепаратистские СМИ.

В пресс-службе предприятия «Лугансквода» сообщают: «В три часа ночи без предоставления официальных документов прекращена поставка воды с ЗФС находящейся на территории Украины и обеспечивающей водоснабжение городов Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит».

По словам директора предприятия «Лугансквода» Александра Авершина, за воду, поставленную в январе с Петровского водовода и Западной фильтровальной станции «республика» рассчиталась.