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Архив - Луганская область

В результате обстрела Золотого поврежден водовод

11.03.2017 15:37
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В результате обстрела Золотого поврежден водовод

В результате обстрела боевиками Золотого (Луганская область) поврежден водовод, водоснабжение ограничено. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины та своей странице в Twitter.

"В результате обстрела окрестностей г. Золотое Луганской области поврежден водопровод, водоснабжение ограничено. Ремонтные работы уже проводятся", - отмечается в сообщении.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Луганская область, водовод, повреждения, обстрелы, Золотое
 
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