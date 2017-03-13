Главная / Новости / Луганская область / На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта
Последние новости раздела
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Почему штурм блокадников будет продолжаться20:15
- Порошенко: Торговых отношений между Украиной и «конфискованными ЛДНР» предприятиями не может быть18:15
- Бойовики ОРДЛО намагаються приховати злочини проти мирного населення - ГУР16:45
- Блокадников Донбасса задерживают на блокпостах 15:35
- Двое жителей Луганщины продавали женщин в сексуальное рабство в Россию12:28
- Заработал новый порядок перемещения товаров на Донбассе12:13
- Кравчук назвав радикальне рішення у переговорах по Донбасу10:45
На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта
13.03.2017 20:15
Временные режимные ограничения введены с 11 марта на территории Луганской области в связи с осложнением оперативной обстановки и с целью предупреждения совершения террористических актов, защиты жизни и здоровья граждан. Об этом со ссылкой на руководство Антитеррористического центра Службы безопасности Украины пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Так, с 11 марта запрещено перемещение в район проведения, а также в районе проведения антитеррористической операции зарегистрированной спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных в установленном порядке к силам и средствам АТО.
Осуществляется превентивная и профилактическая деятельность, направленная на предотвращение совершения правонарушений, недопущение пребывания в районах проведения специальной операции иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации, кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований, работников правоохранительных органов, привлеченных к проведению АТО.
"Обеспечить своевременное реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или события; принять меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах и других общественных местах; выявлять причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений; ограничить перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность с 22.00 до 5:00; ограничить движение транспортных средств (кроме специализированной сельскохозяйственной техники, проводит полевые работы) по объездным путям, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска", - отмечены пункты ограничений.
Также запрещено осуществление любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, оборонных сооружений и объектов; использование в транспортных средствах, за исключением специального назначения любых радиостанций (кроме зарегистрированных в установленном порядке); проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты; посещение лесных массивов (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию объектов электро-, газо- и водоснабжения).
Правоохранительными органами и другими уполномоченными структурами будет осуществляться контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами специальных правил и порядка хранения и использования оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других предметов, материалов и веществ, на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел.
Указанные меры принимаются в соответствии с требованиями статей 12, 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", статей 1, 2, 23 Закона Украины "О национальной полиции", статей 1, 2, 12 Закона Украины "О национальной гвардии Украины", статьи 24 Закон Украины "О государственной границе Украины", пункта 5 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 № 1147, требований статей 3, 4, 5, 6 Закона Украины "о военно-гражданских администрациях".
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, рыбалка, запрет, Луганская область
Читайте также:
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин08:20
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- Роскосмос объявил набор пилотов для нового космического корабля10:20
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Стрелков: В Донбассе нет «ополчения»