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Нож, балаклава, пистолет: как развлекаются «милиционеры лнр», - ИС

13.03.2017 20:00
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Нож, балаклава, пистолет: как развлекаются «милиционеры лнр», - ИС

Как стало извесно группе ИС, 9 марта 2017 года сотрудники военной комендатуры «лнр» из  Луганска, задержали Жучинского Владимира Владимировича, 1976 г.р., у которого обнаружены и изъяты пистолет «Форт» калибра 9 мм, 32 патрона калибра 9 мм, 1 магазин от пистолета «Форт», 2 ножа, и «балаклава».

Перечисленное осталось у него со времени прохождения службы в рядах «народной милиции лнр».

 Куда шел гражданин Жучинский в час ночи, после праздника, непонятно. Возможно, к ближайшей копанке добывать оружие.

Или у «новороссов» это такая форма весенних брачных игр -  нож, балаклава, пистолет?

Ранее группа ИС сообщала, что «лнр» обсуждают смену руководства «республики» и «вхождение» в РФ.

ИС



Теги: Донбасс, пистолет, Балаклава, ЛНР, боевики
 
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