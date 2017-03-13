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Тайная жизнь Лугандона
Меня часто упрекают в том, что я подшучиваю (йорничаю, потешаюсь) над бедными страдальцами, именующими себя «новороссы, граждане лнр». Поверьте, это не я. То, что делают эти господа, ни одному человеку не перешутить, не перейорничать. Остается только печально суммировать факты, сокрушаться, страдальчески взывать к совести, разуму или хотя бы животному инстинкту.
Иногда, правда, меня посещает мысль, что ни совести, ни разума, ни, тем более инстинктов самосохранения в данного подвида не обнаруживается. Может потому, что «лнр» это призрак, несуществующий в геопространстве и геовремени аббревиатурный абстрактиционизм. Не более!
Россия заявила о признании паспортов «л-днр». В "лнр" отреагировали бурно и продолжительно:поклялись в вечной любви и на границе с РФ чуть не затоптали пограничников. И «лнровских», и русских. Озабоченные граждане Лугандона рванули в РФ в надежде поправить здоровье, бюджет и разжиться кредитами.
Да, именно так. Я-то со Свердловска Луганской области, а это приграничье. Уж кто-кто, а я ситуации на границе, как и тренды посещений сопредельной территории, знаю хорошо.
Жители «лнр» поверив в «признание», поехали в РФ, чтобы:
- уcтроиться на работу;
- взять кредит;
- оформить пенсию в РФ;
- получить банковскую карту в банках РФ.
Перед войной у нас на Луганщине был тренд - возьми кредит, кинь Коломойского. Боже, что тогда народ только не греб. Кофемашины-5 штук. Холодильник-12 штук. Фен-35 штук. Утюг-17 штук. Это только соседское хозяйство пересчитала.
Спрашиваю,-зачем?
Отвечают, сумрачно вращая стеклянными глазами - будет, как в Крыму, не отдавать кредиты, кинем Коломойского.
Пришла «лынырия». Кредиты, взятые через Приват, высчитывают из пенсии, оформленной в Украине. Кредиты, взятые через ПУМБ, высчитывают из зарплаты прямо на шахте.
Но деньги пропиты, телефоны утеряны, взятое в кредит в Украине сдано в комиссионные магазины и продано за копейки. И пропито. И здесь РФ объявила, что признает паспорта Лугандона! Джек-пот! Подумал среднестатистический лугандонец и рванул штурмовать банки и кредитные центры России. Те поморщились при виде красного, двухголового чуда, именуемого «паспорт лнр», и отказали в кредитовании.
В общем, читать закон нужно. Там четко сказано,- граждане Украины, проживающие на территориях, где Украина временно (!) не осуществляет государственную деятельность…В общем, границу с РФ лугандонцам пересекать можно. На работу, пожалуйста, но, как иностранец. Такое же отношение и в ВУЗах. Контракт. Кредиты только гражданам РФ. Пенсия только гражданам РФ. Банковская карта только гражданам РФ. Все остальные идут… В шахты, добывать оружие!
Это второе по значимости событие, которое ударило по нервам жителей «сраны лнр». Проукраинских граждан, граждан Украины, жителей временно оккупированных территорий Луганской области, это сообщение коснулось косвенно. Теперь они получили полное моральное и законное право, выглядывая с балкона, кричать в след идущему на работу соседу: «Сашка, ты на смену? Ты, это, пару минометов сегодня добудь и посмотри там, в левом пласте, может, где еще ящики с гранатами остались. Опять пацаны у пивного ларька шумели, пугнуть бы!»
Те, кто нормальный, те понимают, не обижаются и даже обещают что-нибудь добыть в угольных горизонтах.
Остальные ошарашено смотрят в сторону «братского» народа со стороны «ихтамнетии» и почесывают затылок.
Шахтеры-то оказались преступниками, международными террористами и…последователями так ненавидимыми ими бандеровцев.
Когда начиналась война, то те, кто мнил себя «новороссами» любили рассказывать, что наши войска слабо вооружены. Фактически воют в портках, портянках и трехлинейками, которые бандеровцы откопали в своих схронах.
И, тут такой пассаж со стороны «братьев». Шахтеры откопали оружие в шахте, расфигачили свои города, напали на Украину, угрожают РФ, сбили международный рейс, беспредельничают в степях на тачанках-ростовчанках, времен Ковпака, Мазепы и генерала Корнилова.
Смех-смехом, но даже среднестатистический «новоросс» расстроился. Ответственности, тем более международной, «новороссы» бояться. Это не добрая Украина, это ж Гаага, там могут и арест на имущество наложить и репатриации с контрибуциями по самое не могу впаять и выезд за границу запретить. Тогда прощай Турция-Египет.
Но, то, что расстроило один, вселило надежду в других. Правда она ж у каждого своя. Чего греха таить. Самый закостенелый носитель колорадко-триколора следит за международными событиями, тихо подсчитывая барыши следя за курсом валют. Ведь все живущие в оккупации, это потенциальные пострадавшие от действий…Тут, на кого Бог Гаагу пошлет. Надеялись, что на Украину. Так как с Украины деньги сбить легче. Но…Бог может послать и Россию.
Если в Гааге будет доказана агрессия и РФ признана страной оккупантом, то жители оккупированной зоны в первых рядах рванут в суд подавать иски о взыскании евро-долларов, чтобы репарации, контрибуции и репатриации не прошли мимо, как кредиты по паспорту «лнр».
А вы думали «новороссы» дремлют? Эта тема в «лнр» обсуждается уже больше года. Знакомые юристы подсказали. Спрашивала и я соискателей контрибуций, ну, о том, что к иску бы еще и доказательства агрессии оккупанта нужно бы приложить. И как вы думаете, а? Я вот в земляках не ошиблась. У любого среднестатистического «новоросса» где-то за иконкой под колорадкой хряняться фото-документальные доказательства зверств российских оккупантов и соседа-коллаборанта. Вот так-то! Они ж в оккупации страдали, не то, что мы, укропы!
Поэтому откровения представителей РФ в суде несколько покоробили и оскорбили «новороссов». Ответственность нести за войну никто не хочет!
Елена Степова, специально для «Информационного Сопротивления»
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР
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