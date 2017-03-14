Двое жителей Луганщины продавали женщин в сексуальное рабство в Россию

14.03.2017 12:28

На Луганщине разоблачена схема торговли людьми и перемещения их в РФ с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения двух человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенное с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, а также по предварительному сговору группой лиц.

Установлено, что двое жителей Луганской области начали поиск и привлечение на территории области лиц женского пола с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российской Федерации. Один из преступников встретился с двумя девушками, одна из которых является несовершеннолетней, и предложил работу, связанную с предоставлением услуг сексуального характера за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации.

Второй участник незаконной схемы автобусом совершил перемещение указанных лиц с целью сексуальной эксплуатации. Однако, противоправные действия были прекращены работниками Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Сейчас злоумышленники задержаны и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее группа "ИС" сообщала, что в Украине разоблачена российская сеть вербовщиков наркокурьеров.

Источник: sprotyv.info