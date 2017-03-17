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Донецкая фильтровальная станция начала подавать воду в Авдеевку
Донецкая фильтровальная станция (ДФС) восстановила работу и начала подачу воды в г. Авдеевка Донецкой области, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, пишет "Интерфакс".
"Авдеевка. В 13:50 Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в город", - написал Г.Зубко на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.
Как сообщалось, 14 марта 2017 года в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ, в результате чего было прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.
16 марта глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о восстановлении линии электропередач (ЛЭП) возле г.Авдеевка, поврежденной в результате вражеских обстрелов. Он отметил, что Донецкую фильтровальную станцию планируют подключить к электроснабжению уже в пятницу, 17 марта.
17 марта Совместный центр контроля и координации (СЦКК) на линии разграничения на Донбассе получил гарантии безопасности с обеих сторон, поэтому в пятницу в г.Авдеевка должны быть проведены работы по запуску Донецкой фильтровальной станции.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, работа, восстановление, Донецкая фильтровальная станция
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