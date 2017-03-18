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Международная организация зафиксировала скопление тяжелой военной техники боевиков на Луганщине
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat проанализировала сообщение в Twitter пользователя @GirkinGirkin, на котором изображена бронетехника, включая танки. Пользователь утверждает, что фотографии были загружены 16 марта 2017 года возле поселка Бугаевка Луганской области, находящегося на оккупированной боевиками "ЛНР" территории.
Как сообщает 112.ua, в опубликованном 17 марта докладе Bellingcat проверила эти сведения.
На основании анализа спутниковых снимков от Digital Globe, сделанных в среду, 15 марта, в Bellingcat подтвердили, что российско-сепаратистские силы в настоящее время держат десятки единиц тяжелой военной техники вблизи Бугаевки.
Населенный пункт находится к югу от Алчевска и примерно в 40 км к западу-юго-западу от Луганска. Ближайшие украинские позиции примерно находятся примерно в 35 км к северу и к западу от лагеря. А расстояние до контролируемой Киевом Попасной составляет около 43 км.
Отмечается, что Бугаевка и ее окрестности находятся в пределах согласованной Минскими договоренностями линии отвода тяжелой военной техники, а наличие танков на ее территории является нарушением соглашения.
По мнению расследователей, летом 2015 года на этом месте был создан учебный военный центр, поскольку 4 июня на этой территории не было никаких признаков военных, а 20 июля 2015 года появились следы, указывающие на интенсивное использование и наличие военной техники.
На спутниковых снимках в этой области на объекте видны танки и буксируемые гаубицы. О наличии военной техники в этом районе также неоднократно сообщали наблюдатели ОБСЕ (в докладах от 1 декабря 2015 года, 11 ноября 2016 года, 5 января 2017 года и 9 марта 2017 года).
Меняющееся число наблюдаемой техники в отчетах ОБСЕ указывает на постоянное присутствие одной и той же техники в этом районе. При этом в отчетах ОБСЕ говорится, что только присутствие гаубиц под Бугаевкой рассматривается как "нарушение линии отведения", в то время как наличие танков классифицируются как "оружие за пределами линии отвода, но не на месте дислокации".
Автор доклада отмечает, что последние спутниковые снимки от Digital Globe говорят о продолжении использования объекта, а также вероятном нарушении соглашения об отводе тяжелых вооружений. По его оценке, более 30 единиц наблюдаемой техники – это танки. Еще около 20 объектов, вероятно, являются гаубицами D30, присутствие которых является нарушением согласованных линий отвода артиллерии.
Танки в районе Бугаевки документируются вплоть до последней спутниковой съемки, сделанной 15 марта 2017 года.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, война, Луганская область, военная техника, Минские договоренности
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