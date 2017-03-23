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Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
Третий день жители Свердловска (Должанский), Краснодон (Сорокино), Ровеньки и Лутугино вздрагивают от взрывов. Эти дни им напомнили жаркое лето 2014 года, когда бои в районе этих городов фактически не утихали.
И тогда, и сейчас люди, лишенные какой-либо информации, не понимают, что происходит.
По городам расползается паника: "наступление ВСУ", "фосфорные бомбы", "химические атаки". Люди опять спят с противогазами, кладут на лицо платочки, намоченные марганцовым раствором и пугают друг друга умопомрачительными историями о "войсках НАТО", "неграх" и "зачистке от СБУ". Многие паникеры оперативно достали из схронов украинские флаги, газеты, книги на украинском языке, паспорта, пенсионные и приготовились встречать "хунту".
Над городами замелькали беспилотники, а небо дарило розовые, синие, красные и белые переливы, жутко смотрящиеся на фоне громыхания оружия. В городах исчез свет, интернет и вода. Основная часть "боя" и громыхания шла откуда-то со стороны Изварино, по линии Краснодон-Луганск.
Что это было, и почему "орки" решили устроить пальбу в "мирной", оккупированной ими зоне, в фактическом тылу, остается только догадываться. В этих районах часто вспыхивают бои между контрабандистами, металлоломщиками, дизельщиками и угольщиками. Кроме того, КПП "Изварино" известно тем, что через него часто прорываются "ихтамнеты"-дезертиры в страну "ихтамнетию".
Есть еще один географический нюанс данной местности - некогда широкие степи Национального заповедника "Провальская степь" и давно заросшие сорняками фермерские поля, где до войны колосилась пшеница, теперь вытоптаны и взрыхлены. Теперь это полигоны. Странным образом были отменены в эти дни (по техническим причинам) и рейсы на Луганск. Порадовала реакция населения. Ну, с приготовлениями "встречать ВСУ". Ждут. Каждый по-своему. Боятся. Каждый по-своему. И флажки из Украины желто-голубые провозят, транзируя за пенсией. Что-что, а держать нос по политическому ветру здесь научились быстро.
Олена Степова, для "ИС"
Теги: Донбасс, война, ЛНР, АТО
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