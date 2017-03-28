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Боевики ЛНР ограбили птицефабрику в Луганской области и убили двух ее сотрудниц
Двое боевиков ЛНР совершили вооруженное нападение на птицефабрику ООО «Агро-юг», расположенную в поселке Центральный Перевальского района, на территории подконтрольной ЛНР. Инцидент произошел 25 марта. В результате ограбления погибли две женщины, охранявшие птицефабрику. Еще одна сотрудница получила тяжелое ранение и находится в реанимации.
Нападавшие были задержаны по горячим следам, после чего выяснилось, что убийцы успели повоевать на стороне вооруженных формирований ЛНР. Оружие они смогли раздобыть в период службы в рядах так называемой "народной милиции".
Первоначально сообщение об инциденте на птицефабрике появились в социальных сетях, в одном из пабликов ЛНР.
"Около 22-30 стали слышны автоматные очереди в стороне кринички, слышно было, как продвигались в сторону фабрики. Люди, находившиеся на фабрике, начали прятаться. Охрана видимо вышла проверять и попала под огонь. Две женщины погибли, жительницы п. Байрачки и Зоринска. Одна женщина - охранник из Коммисаровки - в реанимации", - указывалось в сообщении.
Позже стали известны подробности случившегося. В группе Свердловск - ты должен это знать, где регулярно публикуются сводки так называемого "МВД ЛНР" были опубликованы данные задержанных преступников, а также погибших женщин.
"25 марта на территории птицефабрики ООО «Агро-юг», распложенной по адресу: Перевальский район, п. Центральный, пер. Птичий, 2-А, обнаружены трупы двух женщин.
Убитые женщины были со множественными огнестрельными ранениями, они находились на дежурстве по охране цеха, были сотрудницами ЧП «Охранное агентство «Скорпион 2001».
Погибшие: Шепелева Елена Николаевна, 1970 г.р., жительница Перевальского района
Бушманова Виктория Юрьевна, 1974 г.р., также жительница Перевальского района
Еще одна женщина-охранник получила тяжелые ранения в помещении проходной, с диагнозом: огнестрельное пулевое ранение живота с повреждением тонкого кишечника, левой поджелудочной области, внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок, она госпитализирована в больницу.
По горячим следам за совершение данного преступления, задержаны рабочие ООО «Агро-юг»: Долгий Константин Геннадиевич, 1994 г.р., прож.: Перевальский район, п. Комиссаровка, ул. Пушкина, 12/16 и Авдийчук Максим Александрович, 1990 г.р., прож.: Перевальский район, г. Зоринск, ул. Октябрьская, 17.
Последние дали признательные показания, изъяты вещественные доказательства (одежда со следами крови, 2 автомата АК-74, магазины к АК с патронами калибра 5,45 мм).
На преступление пошли с целью ограбления, оружие осталось после участия в боевых действиях в составе НМ ЛНР", - указывалось в сообщении.
Источник Четвертая власть
Теги: Донбасс, птицефабрика, ЛНР, боевики
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