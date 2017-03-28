Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В «ЛНР» готовится смена власти

28.03.2017 08:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ЛНР» готовится смена власти

27 марта, в оккупированный террористической организацией "ЛНР" город Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причина визита – предполагаемая смена "власти" в рядах боевиков. Об этом сообщает интернет-издание "Остров" со ссылкой на собственные инсайдерские источники в украинских спецслужбах, передает "Диалог.UA".
Причина приезда Пескова в захваченный террористами Луганск пока не известна. Источник предполагает, что готовится смена руководства "ЛНР". Отметим, что возможный визит Дмитрия Пескова на территорию ОРДЛО является интересным прецедентом. Он считается одним из самых приближенных к Путину людей и не занимается вопросами "ЛДНР". Террористические организации курирует Владислав Сурков. Возможно, Кремль начинает новую игру с последующей попыткой придать террористам "ДНР" и "ЛНР" некое подобие субъектности для продолжения давления на Украину



Теги: Донбасс, отставка, власть, ЛНР, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх