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В «ЛНР» готовится смена власти
27 марта, в оккупированный террористической организацией "ЛНР" город Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Причина визита – предполагаемая смена "власти" в рядах боевиков. Об этом сообщает интернет-издание "Остров" со ссылкой на собственные инсайдерские источники в украинских спецслужбах, передает "Диалог.UA".
Причина приезда Пескова в захваченный террористами Луганск пока не известна. Источник предполагает, что готовится смена руководства "ЛНР". Отметим, что возможный визит Дмитрия Пескова на территорию ОРДЛО является интересным прецедентом. Он считается одним из самых приближенных к Путину людей и не занимается вопросами "ЛДНР". Террористические организации курирует Владислав Сурков. Возможно, Кремль начинает новую игру с последующей попыткой придать террористам "ДНР" и "ЛНР" некое подобие субъектности для продолжения давления на Украину
Теги: Донбасс, отставка, власть, ЛНР, Плотницкий
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