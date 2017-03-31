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Пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать по измененному графику
Временный пункт перехода (ВПП) «Станица Луганская» со стороны оккупированной части Луганщины полностью готов к работе в весенне-летний период. Об этом сегодня сообщил так называемый «официальный представитель Народной милиции» самопровозглашенной «ЛНР» Андрей Марочко.
По его словам, представители «оборонного ведомства» псевдореспублики сегодня проинспектировали пункт пропуска «Станица Луганская». И остались довольны увиденными.
«Расширена дорога для удобства пересечения, построен навес для того, чтобы люди не стояли под солнцем. Более удобно поставили пропускные пункты, — сообщил Марочко.
По его словам, в связи с переходом Украины на летнее время, с 1 апреля данный пункт пропуска будет начинать работу на час раньше (с 7.00) и функционировать до 19.30.
«Световой день увеличивается, соответственно, пункт пропуска в безопасном режиме может работать более длительный срок. Поэтому для удобства граждан увеличен срок его работы. Естественно, увеличится и пропускная способность данного пропускного пункта», – отметил Марочко.
Ранее в Минске участники Контактной группы заявили о необходимости ускорения пропуска людей на контрольных пунктах въезда и выезда на линии соприкосновения и увеличении времени их работы.
На Луганщине единственный пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично подорван, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту сейчас невозможно.
Фото: informator.media/
Теги: Донбасс, блокпост, ЛНР, боевики, Станица Луганская
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