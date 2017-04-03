Террористы «лнр» не хотят «индивидуальной» амнистии, требуют «всеобщую»

03.04.2017 15:35

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о невозможности проведения всеобщей амнистии для боевиков на Донбассе противоречит общепринятой практике и должно получить соответствующую оценку мирового сообщества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские информресурсы, об этом заявил представитель террористической организации "лнр" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Родион Мирошник.

"Это заявление противоречит мировой практике проведения амнистии и всего комплекса мер по урегулированию конфликтов. Оно должно получить соответствующую оценку международной общественности, которая ищет ответ на вопрос, почему на Украине не выполняются Минские соглашения и незаметно стремление к мирному урегулированию", - сказал он.

Мирошник подчеркнул, что всеобщие амнистии являются широко распространенной международной практикой. "Так было в ЮАР, Анголе, Хорватии, а также в Афганистане и Косово", - добавил террорист.

Заявления о невозможности предоставить полную амнистию на Донбассе, по его мнению, в очередной раз демонстрируют агрессивную и воинственную риторику украинских властей. "Это исходит из возникшей в его (Луценко. - ред.) голове презумпции виновности по отношению к тем, кто противостоит карательным операциям, проводимым режимом Порошенко, и позволяет себе иметь мнение, отличное от кричалок Майдана", - сказал он.

Ранее группа ИС сообщала, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что на Донбассе "всеобщей амнистии не может быть". По его мнению, все боевики должны сложить оружие, а амнистия "может быть проведена только в индивидуальном порядке". Луценко подчеркнул, что помилование невозможно в отношение людей, совершивших тяжкие преступления (убийство, пытки, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений или похищение человека).

Источник: http://sprotyv.info