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В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
Енакиевский врач-переселенец Александр Чернов опубликовал в соцсети объявление, которое ныне распространяется по лечебным учреждениям террористической "ЛНР".
В тексте обращения говорится о том, что на оккупированной территории значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, поэтому пациентам лечебных заведений, в особенности беременным, необходимо "настойчиво" пройти флюораграфию, передает "Диалог. UA".
Вот что пишет по этому поводу в Facebook Александр Чернов.
"Наконец-то руководство оккупированной Луганщины вынуждено признать эпидемию туберкулеза.Оттягивали долго, да и сейчас еще лишь на уровне не официальных заявлений, и подобных (фото!) - "рекомендаций" "категориям риска", в том числе беременным. Насколько известно (уверен, не только мне), в ДэНэРэ ситуация едва ли не хуже! Так что, там подобные "рекомендации" вот-вот появятся - негласно на уровне "инструкций" из МОЗа они даны по женским консультациям уже минимум полгода.
В частности, по роддомам моего родного Енакиево за 2016 год из 650 родильниц наличием ТБС отметились минимум 25. При Украине и в среднем 1100 родах в год это число сравнимое за весь период 2008-2013 годов! Флюорография для плода реально, не критично, но вредна!
Как врач, не чуждый легочным патологиям, "разумно" могу лишь рекомендовать беременным на сроках 32+ недель: если пульмонолог или гинеколог ненастойчиво "рекомендуют рентген" - узнайте о возможности сделать сначала анализ мокроты (выявляемость весьма высока, ниже чем при флюорограме, но не критично!).
И лишь если - требуйте осмотра и "направления" на рентген именно от пульмонолога(!) - он выпишет "направление" и вы не собираетесь рожать еще минимум 4-5 недель (при сроке 36+ недель уже и идти не рекомендую! - после родов сделаете!) - лишь тогда идите на флюорографию.
Данные "рекомендации" касаются лишь случаев с "подозрением на туберкулез". При наличии симптомов пневмонии - ситуация другая и с диагностикой и началом лечения, в интересах и матери, и плода медлить не стоит!"
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, туберкулез, эпидемия, ЛНР
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