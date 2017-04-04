На оккупированной Луганщине заминировано около 14 гектаров пашни, карт минирования нет

04.04.2017 22:38

Более 14 гектар потенциально посевной площади на оккупированной территории Луганской области заминировано. Об этом заявил так называемый "министр сельского хозяйства и продовольствия" Руслан Сороковенко в программе "Скажите правду" сепаратисткого телеканала, передает "Остров".

"Сейчас под заминированием находится порядка 14,5 тысяч гектар", - сказал он.



По его словам, в 2015 году этот показатель был немного меньше - на уровне 11 тысяч гектар.



"Минирование проводилось хаотично, всем чем был под рукой. Отсутствуют карты минирования", - отметил Сороковенко.