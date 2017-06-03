- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня10:36
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм10:20
- Самопровозглашенные «республики» живут в экономическом вакууме09:09
Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України
3 червня у місті Рубіжне відбувся «Форум земляків», організований у рамках проекту «Луганщина у нас одна» до 79-ї річниці утворення Луганської області та спрямований на створення партнерських відносин між громадськими об’єднаннями, асоціаціями, іншими інститутами громадянського суспільства та органами державної влади.
У Форумі взяли участь голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, а також головиобласних асоціацій органів місцевого самоврядування, промисловців, фермерів, освітян, працівників та аматорів сфери культури, фізичної культури і спорту, Українського лікарського товариства, Центру молодіжних ініціатив,молодіжної ради, об’єднання організацій для громадян з особливими потребами та ін.
На Форумі виступили Герой України, Генеральний директор акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» Тарас Шевченко, Герой України, Заслужений працівник сільського господарства України Іван Запорожець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Московченко, Заслужений журналіст України Тетяна Дейнегіна, заступник голови Луганського земляцтва у Києві Сергій Давидов, Генеральний директор Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання «Імпульс» Володимир Єлісєєв.
Знані луганчани обговорили перспективи сталого розвитку області, її інвестиційної та соціально-культурної привабливості, забезпечення миру та злагоди, шляхи налагодження комунікативного зв’язку між органами влади та підприємствами, установами, організаціями недержавної форми власності.
Юрій Гарбуз запропонував делегувати частину своїх повноважень професійним асоціаціям.
Тому підсумком дискусії стало укладання ініційованого громадськістю Меморандуму про партнерство та співробітництво між Луганською обласною державною адміністрацією та неурядовими організаціями.
Підписання цього документу сприятиме розвитку соціального діалогу на територіальному рівні та дозволить втілити ряд ефективних форм співпраці та забезпечити участь громадськості в реалізації державної політики у багатьох сферах, а саме – у розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, фізичної культури і спорту, підприємництва та підтримки молоді.
Згідно з ним сторони взяли на себе низку зобов’язань.
Зокрема, це взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах адміністрації та керівних органах неурядових організацій. Також вони проводитимуть спільну роботи з розробки і прийняття нормативно-правових та регуляторних актів, які мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян,проектів програм соціально-економічного розвитку, регіональних цільових програм, звітів про їх виконання. Для розгляду проблемних питань у різних сферах діяльності планується створення ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами державної влади та неурядовими організаціями шляхом формування відповідних узгоджувальних комісій.
Тож спільні зусилля громадськості, бізнесу і влади повинні сформувати для Луганщини нові можливості розвитку по різних напрямах.
Источник: loga.gov.ua
Теги: Донбасс, президент, закон, образование
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- «Нафтогаз» отказался от переговоров с «Газпромом» на территории РФ12:28
- В Верховной Раде поддержали курс на вступление Украины в НАТО12:16
- КНДР запустила несколько неопознанных ракет12:05
- Что остановило путинскую агрессию в 2014-2015-м годах, Или о численности ВСУ и их обременительности для страны11:57
- ОБНАРОДОВАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЮ СЛЕЖКИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ11:48
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Поклонской «подбросили» квартиру в Донецке11:31
- Ограничение на покупку валюты: что задумало НБУ11:20
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"