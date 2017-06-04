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ОБСЄ: бойовики закладають протитанкові міни на блокпосту біля Первомайска
Спостерігачі викрили бойовиків у порушенні Мінських угод.
Бойовики закладають протитанкові міни на блокпосту неподалік Первомайська, яке не контролюється Україною. Це є порушенням Рамкового рішення про розведення сил і засобів. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 2 червня, передає УНІАН.
Повідомляється, що вранці першого червня на блокпості, розташованому за 800 метрів на північ від підконтрольного так званій «ЛНР» міста Первомайськ (58 км на захід від Луганська), спостерігачі бачили три загородження, що частково перекривали дорогу, а також трьох неозброєних членів «ЛНР», які копали окоп обабіч дороги. У другій половині дня вони побачили дві траншеї, що сходилися до середини дороги. Між ними залишився проїзд шириною приблизно два метра.
«Двоє озброєних членів «ЛНР» відсунули дерев’яну дошку з розміщеними на ній п'ятьма протитанковими мінами від кожної траншеї і таким чином дозволили проїхати автомобілям Місії», - йдеться у звіті.
Другого червня на цьому ж блокпості члени патруля Місії побачили три загородження, які частково перекривали дорогу. Обабіч двох загороджень біля кожної траншеї була дерев’яна дошка з розміщеними на ній 6 протитанковими мінами (ТМ-62). «Двоє присутніх там російських офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації сфотографували ці огородження, а також нагадали члену «ЛНР» на блокпості про те, що закладення протитанкових мін є порушенням Рамкового рішення про розведення сил і засобів. За словами одного з офіцерів, до ранку третього червня ці міни будуть вилучені», - зазначили в СММ ОБСЄ.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, блокпост, боевики
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