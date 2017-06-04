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Архив - Луганская область

Сегодня в Северодонецке открывается контактный зоопарк

04.06.2017 12:50
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Сегодня в Северодонецке открывается контактный зоопарк

Контактный зоопарк «Хуторок» будет действовать в торговом центре «Кристалл». Об открытии сообщает портал «Северодонецк онлайн».

Программа работы предусматривает фотосессии со зверятами, групповые экскурсии, выездной зоопарк, социальные проекты, анимационные программы с участием животных. Сегодня состоится торжественное открытие.

Источник: farwater.net



Теги: Донбасс, Северодонецк, зоопарк, открытие
 
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