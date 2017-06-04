Последние новости раздела
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- На Луганщине идет тяжелый бой: ВСУ понесли потери18:30
- На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"12:07
- Куда можно отправить отдохнуть и оздоровить детей этим летом бесплатно11:13
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 июня10:36
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм10:20
- Самопровозглашенные «республики» живут в экономическом вакууме09:09
Сегодня в Северодонецке открывается контактный зоопарк
04.06.2017 12:50
Контактный зоопарк «Хуторок» будет действовать в торговом центре «Кристалл». Об открытии сообщает портал «Северодонецк онлайн».
Программа работы предусматривает фотосессии со зверятами, групповые экскурсии, выездной зоопарк, социальные проекты, анимационные программы с участием животных. Сегодня состоится торжественное открытие.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Северодонецк, зоопарк, открытие
Читайте также:
- Зоопарк-концлагерь. Полуживого льва Симбу выхаживают врачи
- Увеличились капитальные инвестиции в экономику Донбасса
- В Славянске возродят производство моющих средств
- Следователи налоговой милиции возместили убытков на 50 миллионов гривен
- В Ямполе возродили страусиную ферму
- Промышленность Донбасса "вздохнула с облегчением"
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Стало известно, когда в Авдеевке появится вода07:03
- Кремль змінив тактику військового протистояння на сході України22:18
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Донецкая фильтровальная станция -под обстрелом. Персонал эвакуирован в бомбоубежище19:43
- В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков19:17
- В Верховной Раде поддержали курс на вступление Украины в НАТО12:16
- КНДР запустила несколько неопознанных ракет12:05
- Что остановило путинскую агрессию в 2014-2015-м годах, Или о численности ВСУ и их обременительности для страны11:57
- ОБНАРОДОВАНА НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЮ СЛЕЖКИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ11:48
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Поклонской «подбросили» квартиру в Донецке11:31
- Ограничение на покупку валюты: что задумало НБУ11:20
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"