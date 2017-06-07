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«ЛНР» защитила Луганск от трамвая

07.06.2017 06:38
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«ЛНР» защитила Луганск от трамвая

Свершилось! Луганск наконец-то стали освобождать от трамвайных рельс. Три года этот атрибут бандеровского фашизма мозолил глаза защитникам города, и вот, наконец, дошел черед и до них. Недолго осталось проклятым железкам врезаться в луганскую землю! Не дрогнула рука освободителей.
Выкуси, Потрошенко! Вот вам, гады бандеровские! Спасибо деду за победу!
Хитрый план Путина — выкопать и распилить трамвайные рельсы, чтобы по ним в город не ворвались НАТОвские бронепоезда
На трамваях будете в своем Львове кататься, жалкие майдауны. Луганск — русский город!

Источник блог Дениса Казанского.



Теги: Донбасс, Луганск, трамвай, ЛНР
 
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