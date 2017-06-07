На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"

07.06.2017 12:07

Уроженец Челябинска (РФ) Александр Симонов воевал на Донбассе против сил АТО с первых дней начала конфликта. Наемник был знаком с Губаревым, "служил" в "Призраке" ныне покойного Мозгового, а позже в других подразделениях группировки "ЛНР".

По информации соцсетей, оккупант уже получал ранение, но это его не остановило.

5 июня боевик был ликвидирован.

Источник Трибун