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В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков
07.06.2017 19:17
Известный блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что в больнице оккупированного Стаханова отменили все плановые операции до понедельника, так как медики ждут более 20 раненых боевиков.
Чернов отмечает, что троих боевиков, раненых сегодня в результате боевых действий, уже привезли.
Теги: Донбасс, Стаханов, больницы, боевики
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