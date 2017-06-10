В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты

10.06.2017 21:30

В Лугандоне закрываются шахты, больницы и даже авиазавод и его музей, снимают рельсы, уходят в небытие трамваи. Но есть все же бизнес, который набирает обороты и является достаточно прибыльным в военное время.

Луганский протезно-ортопедический завод выдал более 507 единиц своей продукции жителям города Антрацит.

Именно столько новых пользователей с ограниченными возможностями появилось в городе в 2015-2016 года. Да, именно в этот период, и это выдали еще не всем нуждающимся. Очередь на получение протезов, кресел, костылей просто огромна.

Из 507 получивших ортопедические средства – 7 дети. Еще пятеро шахтеры регрессники, травмы в шахте, спинальники.

Остальные свежепоступившие инвалиды с осколочными ампутациями конечностей, травмами позвоночника и другими «бытовыми травмами». Ведь именно так в ОРДиЛО регистрируют тех, кто получил ранения на фронте.

Сейчас, правда, при регистрации огнестрела, появилась новая фишка – «ранение получил при обстреле украинской армии» и «подорвался на растяжке» «собирая дрова» или на рыбалке».

Чтобы получить ортопедические средства нужно заплатить от 30 до 80% суммы, в зависимости от группы и назначения, детям, правда, ортопедические изделия выдаются бесплатно.

«Герои ополчения» возмущены не только длительным ожиданием, но и оплатой протезов инвалидных колясок, аргументируя это тем, что в Украине раненные получают лечение абсолютно бесплатно, выплаты, социальное обеспечение и реабилитацию за рубежом.

Странно, почему тем, кто ехал на танках с надписью: «На Берлин», или кричал – «бей жидов-спасай Россию», так важно пройти лечение в Израиле и Германии. Ну, как и получить импортный протез. Местные ортопедические изделия пахнут безысходностью и совком.

В профильном областном управлении социальной защиты «лнр» сейчас стоит на учете более 11 тысяч инвалидов и людей, требующих технических средств реабилитации. Как много среди них людей, получивших «бытовую травму» или неудачно «порыбачивших» в период март 2014 – июнь 2017 года?

Похоже, для установления всего ассортимента участников незаконных террористических формирований нужно будет изучать еще и базы социальных учреждений.

Кстати, сейчас в «лнр» опять в ходу тема органов. Видимо на фоне массового поступления в больницы раненных в «бытовых» боях граждан.

«Не получайте биометрику, там внесены ваши данные, как донора органов для гей-Европы»-вопят СМИ-«лнр».

«Украина занимает первое место по трансплантации»- умничают врачи «лнр».

«Я стою в очереди к банкомату, а ко мне мужик подходит, смотрит на меня, и говорит: «Дед, я у тебя почку куплю, продай сам или позвоню Правому сектору и сейчас прямо и вырежут»- это 80-летний «переселенец» приехал из Станицы и рассказывает страшную жизнь «оккупированной Украиной части «лнр».

Оно как!

Источник: blogs.informator.news