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В “ЛНР” закрываются все предприятия, но есть бизнес, который набирает обороты
В Лугандоне закрываются шахты, больницы и даже авиазавод и его музей, снимают рельсы, уходят в небытие трамваи. Но есть все же бизнес, который набирает обороты и является достаточно прибыльным в военное время.
Луганский протезно-ортопедический завод выдал более 507 единиц своей продукции жителям города Антрацит.
Именно столько новых пользователей с ограниченными возможностями появилось в городе в 2015-2016 года. Да, именно в этот период, и это выдали еще не всем нуждающимся. Очередь на получение протезов, кресел, костылей просто огромна.
Из 507 получивших ортопедические средства – 7 дети. Еще пятеро шахтеры регрессники, травмы в шахте, спинальники.
Остальные свежепоступившие инвалиды с осколочными ампутациями конечностей, травмами позвоночника и другими «бытовыми травмами». Ведь именно так в ОРДиЛО регистрируют тех, кто получил ранения на фронте.
Сейчас, правда, при регистрации огнестрела, появилась новая фишка – «ранение получил при обстреле украинской армии» и «подорвался на растяжке» «собирая дрова» или на рыбалке».
Чтобы получить ортопедические средства нужно заплатить от 30 до 80% суммы, в зависимости от группы и назначения, детям, правда, ортопедические изделия выдаются бесплатно.
«Герои ополчения» возмущены не только длительным ожиданием, но и оплатой протезов инвалидных колясок, аргументируя это тем, что в Украине раненные получают лечение абсолютно бесплатно, выплаты, социальное обеспечение и реабилитацию за рубежом.
Странно, почему тем, кто ехал на танках с надписью: «На Берлин», или кричал – «бей жидов-спасай Россию», так важно пройти лечение в Израиле и Германии. Ну, как и получить импортный протез. Местные ортопедические изделия пахнут безысходностью и совком.
В профильном областном управлении социальной защиты «лнр» сейчас стоит на учете более 11 тысяч инвалидов и людей, требующих технических средств реабилитации. Как много среди них людей, получивших «бытовую травму» или неудачно «порыбачивших» в период март 2014 – июнь 2017 года?
Похоже, для установления всего ассортимента участников незаконных террористических формирований нужно будет изучать еще и базы социальных учреждений.
Кстати, сейчас в «лнр» опять в ходу тема органов. Видимо на фоне массового поступления в больницы раненных в «бытовых» боях граждан.
«Не получайте биометрику, там внесены ваши данные, как донора органов для гей-Европы»-вопят СМИ-«лнр».
«Украина занимает первое место по трансплантации»- умничают врачи «лнр».
«Я стою в очереди к банкомату, а ко мне мужик подходит, смотрит на меня, и говорит: «Дед, я у тебя почку куплю, продай сам или позвоню Правому сектору и сейчас прямо и вырежут»- это 80-летний «переселенец» приехал из Станицы и рассказывает страшную жизнь «оккупированной Украиной части «лнр».
Оно как!
Источник: blogs.informator.news
Теги: Донбасс, Луганск, бизнес, предприятие
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